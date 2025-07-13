В Иордании нашли один из давно потерянных священных городов 13.07.2025, 18:36

Его обнаружили у Мертвого моря.

Археологи из Университета Мута заявили об обнаружении утраченного византийского города Тараис, упомянутого на знаменитой мозаичной карте Мадабы, но долгое время остававшегося неизвестным. Результаты раскопок описаны в статье в журнале Gephyra.

Открытие стало результатом трехлетнего проекта, начатого в 2021 году. Раскопки велись на юго-восточном побережье Мертвого моря в районе Айн-эль-Калаа неподалеку от деревни Эль-Ирак.

Ключевым ориентиром для исследователей послужила мозаичная карта VI века, сохранившаяся на полу церкви Святого Георгия в иорданской Мадабе. Эта карта считается старейшим географическим изображением Святой Земли и включает более 150 древних мест, среди которых значится и Тараис.

Команда под руководством профессора Мусаллама Р. Аль-Равахнеха использовала сочетание данных с карты, спутниковые снимки и наземную съемку. В результате были обнаружены остатки зданий, керамика, стеклянная посуда и каменные орудия. Особенно важным находками стали руины византийской церкви в форме базилики с фрагментами мозаичного пола и характерным архитектурным оформлением входа. По мнению археологов, такие элементы свидетельствуют о том, что Тараис играл не только религиозную, но и торговую роль в регионе.

Помимо церкви, в ходе раскопок обнаружены прессы для оливкового масла, виноградный пресс и мельница — все это указывало на развитую экономику города. Еще одним важным открытием стали многочисленные надгробия с надписями на греческом и латинском языках. Они содержали христианскую символику и традиционные формулы византийских захоронений, что говорит о существовании в Тараисе организованной христианской общины.

Как предполагают исследователи, город был заброшен в VII веке, вероятно, из-за природных катастроф, смены торговых маршрутов и политических изменений, связанных с переходом от византийского к исламскому правлению. Эти процессы затронули множество поселений в регионе.

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