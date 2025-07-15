«Виза не предназначена для туризма» 2 15.07.2025, 16:50

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Белоруса депортировали из Польши за «нецелевую» поездку в Чехию.

Александру 25 лет, он родом из белoрусского областного центра. В мае 2025 года он решил провести выходные в Праге, но польские пограничники сняли его с автобуса, депортировали и запретили въезд в Шенгенскую зону на полгода. Причина — нецелевое использование рабочей визы. Своей историей он поделился с MOST.

В первый раз проблем не было

Рабочую визу Александр сделал через посредников — по приглашению фирмы, с которой он никогда не сотрудничал.

— Это уже была вторая моя виза, сделанная через «помогаторов». В первый раз я тоже не работал. Просто жил в Польше, иногда ездил в Европу. Мне ни разу на глаза не попадалась информация, что я не могу куда-то поехать.

В этот раз мужчина решил посетить Прагу. Выехал из Варшавы автобусом Рига — Прага.

Недалеко от границы с Чехией в автобус вошли польские пограничники и стали проверять документы. У Александра попросили трудовой договор или рабочее приглашение — ни того, ни другого у него с собой не оказалось.

— Когда они ушли с моим паспортом, я успел найти приглашение в телефоне, но уже было поздно. Меня попросили выйти из автобуса. Сказали: «Вы нарушили цель пребывания. Виза не предназначена для туризма».

Спросили, есть ли деньги на обратный путь

Белoрусу выдали несколько документов, в том числе решение о принудительном возвращении. По нему Александр обязан был покинуть Польшу в течение 30 дней. Кроме того, ему запретили въезжать в страны Шенгенской зоны в течение 6 месяцев.

Мужчина говорит, что пограничники вели себя вежливо, спокойно объяснили, что через полгода он сможет вернуться. Но если снова будет использовать визу нецелевым образом, в следующий раз это может закончиться пятилетним запретом на въезд.

Кроме того, сотрудники Погранслужбы уточнили, есть ли у мужчины средства на обратный путь. Если бы денег не оказалось, его бы депортировали под конвоем. Но Александр смог вернуться в Беларусь самостоятельно.

Теперь он не знает, когда и как сможет снова получить визу:

— Я жалею, что за все это время не устроился на работу. Можно было начать процесс получения карты побыту — тогда бы меня не отправили назад. А так — просто жил и думал, что все сойдет с рук. Не сошло.

Почему так произошло

Национальная рабочая виза (типа D) выдается только с целью выполнения работы у конкретного работодателя, указанного в приглашении. Если человек въезжает по такой визе, но не начинает работу и не предпринимает никаких шагов (например, не подает документы на ВНЖ), это расценивается как нарушение миграционного законодательства. Последствия — аннулирование визы, депортация и запрет на въезд в зону Шенген.

При выезде из Польши в другие страны Шенгенской зоны польские пограничники могут проверять документы. При отсутствии подтвержденной цели пребывания возможна депортация, даже при наличии визы.

Что делать, чтобы избежать таких ситуаций:

- устраиваться на работу сразу после въезда по рабочей визе;

- всегда иметь при себе копию приглашения или трудового договора;

- начинать процесс получения ВНЖ, если планируете остаться надолго;

- не использовать рабочую визу для туризма.

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