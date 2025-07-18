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МИД Польши рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Россию

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  • 18.07.2025, 22:54
МИД Польши рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Россию
Фото: charter97.org

В связи с сокращением персонала польских дипломатических представительств в стране.

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в посте, опубликованном в аккаунте польского МИД в социальной сети X. В нем подчеркивается, что «в связи с сокращением численности консульского персонала в России возможности оказания помощи гражданам Польши ограничены».

На прошлой неделе Россия объявила об отзыве согласия на работу консульства Польши в Калининграде, оно закроется 29 августа. МИД России мотивировал свое решение тем, что власти Польши в мае решили закрыть консульство РФ в Кракове — после того, как следователи установили, что к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы.

На днях Россия атаковала завод польской группы Barlinek в украинской Виннице, в связи с чем официальный представитель МИД Польши Павел Вроньский выразил официальный протест.

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