В Неаполе заявили о находке настоящей могилы графа Дракулы

В Неаполе заявили о находке настоящей могилы графа Дракулы1
- 2.07.2025, 11:38
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Сенсационное открытие.
Историки спорят по поводу истинного места захоронения Влада III Цепеша, ставшего прототипом всемирно известного литературного героя — вампира графа Дракулы. Румынские ученые, авторы нового исследования, предположили, что могила кровавого правителя находится в Неаполе, пишет «Нож».
Команда историков и переводчиков под руководством доктора Кристиана Туфана смогла частично перевести надписи с надгробия из церкви Санта-Мария-ла-Нова в Италии. По их словам, текст написан на древнегреческом с элементами алфавитов разных балканских языков.
Ученые утверждают, что на могиле есть следующие послания: «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «был убит дважды», «сбежал», «и жил снова», «от своих врагов», «и в месте, где был похоронен», «был почитаем как мученик», «ушел в мире», «всегда восхваляя Бога».
Результаты исследования могут стать весомым доказательством того, что знаменитый «колосажатель» захоронен в Неаполе. Теперь команда планирует закончить перевод надписи и представить его коллегам уже этой осенью.
Часть историков относятся к этой идее скептически. Например, письменные источники о жизни Дракулы утверждают, что он был убит в 1476 году, а на исследуемой могиле высечен 1499 год, что противоречит общепринятым данным о дате смерти правителя Валахии.