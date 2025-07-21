«Коммунарка» и «Спартак» начнут делать конфеты из венесуэльских какао-бобов 7 21.07.2025, 11:59

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Как изменятся цены на белорусский шоколад?

Крупнейшие кондитерские фабрики Беларуси получили первые пробные партии какао-бобов из Венесуэлы. На этой неделе они приступят к их переработке, пишет БелТА.

Экспериментировать с сырьем заставляет рост цен на него во всем мире. Как рассказал глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков, поскольку «наша кондитерская отрасль импортозависимая», сначала предприятия пытались справиться с этим за счет удержания цены на готовую продукцию.

— Мы их не повышали и работали в рамках той экономики, которая нам позволяла сдерживать этот стремительный рост себестоимости, в надежде, что, наверное, через какой-то период времени, возможно, цена вернется. Но уже 2024 и 2025 годы мы работаем и видим, что цена существенно не меняется.

Олег Жидков напомнил, что на цену какао-бобов в первую очередь влияет урожайность.

— Урожай какао-бобов собирается два раза в год — в мае и октябре-ноябре. По урожайности октября-ноября мы уже можем прогнозировать, какой будет цена до конца года и на начало 2026 года. Пока предпосылок к тому, что цена пойдет вниз, мы не видим, поскольку ожидаемые объемы урожая ниже того спроса, который есть на мировом рынке.

Традиционно Беларусь закупает какао-бобы в странах Африки, но ситуация с ценами вынудила искать новых поставщиков, теперь уже и в Латинской Америке.

— Мы сегодня начинаем получать пробные партии из Венесуэлы. Мы получили и на «Коммунарку», и на «Спартак» по 100 тонн какао-бобов достаточно хорошего качества. Они неплохо зарекомендовали себя в виде образцов.

На этой неделе фабрики приступят к переработке этих какао-бобов.

По прогнозам «Белгоспищепрома», сырье из Венесуэлы может обойтись на 15—20% дешевле, чем у африканских производителей.

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