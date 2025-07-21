Бывшего руководителя Burger King назначили гендиром Subway 21.07.2025, 21:44

Джонатан Фицпатрик

Джонатан Фицпатрик должен восстановить продажи сэндвичей после многолетнего спада.

Subway назначила новым генеральным директором Джонатана Фицпатрика, бывшего руководителя Burger King и экс-главу автосервисной компании Driven Brands, сообщает The Wall Street Journal.

Он вступит в должность 28 июля и станет первым гендиректором сети ресторанов после ее покупки инвестиционной компанией Roark Capital.

Как сообщает газета, Фицпатрик должен восстановить продажи Subway после многолетнего спада, а также расширить международное присутствие компании.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что компания остается крупнейшим производителем сэндвичей в США, ее продажи упали на 3% с 2024 года, составив 9,5 млрд долларов. Помимо этого, ближайший конкурент, Jersey Mike's Subs, активно догоняет ее по выручке и демонстрирует более высокие средние продажи на точку.

Также, как сообщает газета, некоторые франчайзи критикуют дешевые акции, которые подрывают прибыль.

Ранее Фицпатрик был руководителем Burger King и Driven Brands, компании по автосервисам, поддерживаемой Roark. До этого он занимал другие должности в сфере франчайзинга, развития и операционной деятельности.

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