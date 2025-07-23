Трамп обвинил Обаму в попытке «переворота»5
- 23.07.2025, 8:23
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Экс-президент США ответил.
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в «распространении фейков» о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.
Об этом сообщает The Guardian.
Трамп обвинил Обаму и Клинтон в попытке «переворота» и потребовал привлечь указанных лиц к ответственности.
«Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции», - сказал он.
Обама нарушил молчание, назвав призыв Трампа «возмутительным». По словам экс-президента США, республиканец пытается «отвлечь внимание».
«Из уважения к администрации президента мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание», - сказал Обама.
Что предшествовало
Несколько дней назад, 20 июля, директор Нацразведки США Тулси Габбард анонсировала публикацию документов с предполагаемыми доказательствами заговора среди должностных лиц под руководством Обамы.
Якобы его тогдашняя администрация распространяла ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.