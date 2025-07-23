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Трамп обвинил Обаму в попытке «переворота»

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  • 23.07.2025, 8:23
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Трамп обвинил Обаму в попытке «переворота»
Барак Обама
Фото: Charter97.org

Экс-президент США ответил.

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в «распространении фейков» о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп обвинил Обаму и Клинтон в попытке «переворота» и потребовал привлечь указанных лиц к ответственности.

«Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции», - сказал он.

Обама нарушил молчание, назвав призыв Трампа «возмутительным». По словам экс-президента США, республиканец пытается «отвлечь внимание».

«Из уважения к администрации президента мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание», - сказал Обама.

Что предшествовало

Несколько дней назад, 20 июля, директор Нацразведки США Тулси Габбард анонсировала публикацию документов с предполагаемыми доказательствами заговора среди должностных лиц под руководством Обамы.

Якобы его тогдашняя администрация распространяла ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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