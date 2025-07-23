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Трамп: У нас будет крупнейший арсенал ракет в мире

  • 23.07.2025, 9:20
Трамп: У нас будет крупнейший арсенал ракет в мире
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США сделал громкое заявление об оружии.

Уже через несколько месяцев Соединенные Штаты Америки будут иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Трамп анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.

«За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны», - сказал президент Трамп.

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