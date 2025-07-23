Трамп: У нас будет крупнейший арсенал ракет в мире
- 23.07.2025, 9:20
Президент США сделал громкое заявление об оружии.
Уже через несколько месяцев Соединенные Штаты Америки будут иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Трамп анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.
«За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны», - сказал президент Трамп.