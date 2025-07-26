Три ярких фильма, от которых сложно оторваться 26.07.2025, 19:31

Вин Дизель

В каждом из них принял участие легендарный Вин Дизель.

Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель известен как звезда самых ярких фэнтези боевиков.

«Кино 24» собрало самые популярные ленты с Дизелем, которые точно не оставят никого равнодушными. Это уже легендарные киноистории, которые полюбились многим и точно смогут покорить сердца самых придирчивых зрителей.

«Мстители: Война бесконечности»

В центре сюжета ленты – могущественный титан Танос. Он не знает страха, он готов рисковать, и он завладел двумя камнями вечности и почти получил абсолютную силу во Вселенной. Однако это не конечная его цель. Он стремится собрать остальные камни. На кону – судьба миллиардов, и Мстители не имеют никакого права на ошибку. Один щелчок пальцем может вызвать катастрофу мирового масштаба. Поэтому все герои объединили свои силы и стремятся остановить Таноса любой ценой.

Вин Дизель в фильме озвучил Грута.

«Стражи Галактики»

Питер Квилл, который является путешественником, случайно находит таинственный артефакт. Однако эта вещь принадлежит жестокому злодею Ронану, который хочет захватить Вселенную. Из-за этого на Питера начинают охотиться. И чтобы ему выжить, придется познакомиться с необычайными героями. Только узнав, какую сильную вещь ему пришлось случайно найти, Питер понимает, что только со своими новыми друзьями он сможет спасти целую галактику и свою жизнь.

Вин Дизель в фильме озвучил Грута.

«Форсаж»

В центре сюжета молодой полицейский Брайан О'Коннер. Он втирается в доверие к Доминику Торрето, который регулярно участвует в незаконных гонках.

Это человек, который является настоящим авторитетом среди уличных гонщиков. По данным ФБР, Доминик и его команда могут быть причастны к серии дерзких ограблений. Время это выяснить.

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