Что ждет молодых специалистов в эпоху ИИ
- 31.07.2025, 12:41
Необходимо переосмыслить карьерные возможности.
Распространение языковых ИИ моделей, таких как ChatGPT и Claude, вызывает тревогу на рынке труда. Особенно у выпускников вузов, стремящихся попасть в профессию. Начальные позиции, как правило, включают рутинные задачи — сбор данных, написание базовых текстов, подготовку отчетов — которые теперь легко автоматизируются, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, уровень безработицы среди молодых выпускников в США достиг 5,8% — максимального значения за последние четыре года. Компании сокращают набор новичков и отдают предпочтение специалистам с опытом: с 2020 по 2025 год доля вакансий в IT-сфере, требующих минимум пять лет стажа, заметно выросла.
Аналитики плащадок по трудоустройству Indeed и Revelio Labs подтверждают, что количество объявлений о найме на младшие должности в США снизилось на 35% с начала 2023 года. Особенно страдают те сферы, где ИИ быстро прижился — технологии, финансы, юриспруденция. Однако ИИ не просто вытесняет молодых сотрудников, он также может упростить доступ к определенным профессиям, ускоряя обучение и снижение порога вхождения.
Эксперты предупреждают, что компании, полностью полагающиеся на ИИ, рискуют потерять будущих лидеров. Некоторые организации продолжают инвестировать в развитие молодых кадров, используя ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену.
Эпоха ИИ требует переосмысления стартовых ролей, а также участия университетов и бизнеса в создании новых карьерных траекторий для молодого поколения.