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Кремль выдавил «Вагнер» из Мали и прислал танки

  • 31.07.2025, 13:54
  • 1,198
Кремль выдавил «Вагнер» из Мали и прислал танки

Разведка Британии раскрыла подробности.

Кремль продолжает устранять угрозу со стороны группы «Вагнер». После мятежа 2023 года Москва ужесточает контроль над безопасностью за рубежом.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Минобороны России заменило «Вагнер» в Мали

Как отмечается в сводке, в июне 2025 года военное ведомство РФ полностью вывело группу «Вагнер» из Мали и заменило ее Африканским корпусом. Новый контингент составляет около 2 тысяч военнослужащих, в то время как ранее на территории страны действовало до 2,5 тысяч боевиков Вагнера.

Одновременно с этим Россия перебросила более 100 единиц тяжелого вооружения. Включая основные боевые танки, РСЗО и тактические бомбардировщики, что существенно усилило российское военное присутствие.

Как изменился подход Кремля к ЧВК

После мятежа Вагнера в июне 2023 года власти России пересмотрели свою тактику. ЧВК «Вагнера» из вспомогательной силы МО РФ превратилась в прямую угрозу режиму.

С тех пор Кремль стремится централизовать контроль над военными операциями за рубежом. Независимые частные компании рассматриваются как потенциальная угроза безопасности государства.

Усиление контроля и новая стратегия

Москва последовательно замещает боевиков «Вагнера» государственными структурами. Это уже произошло в Сирии в 2023 году, затем в Ливии в 2024-м, а теперь и в Мали.

Такая замена позволяет властям формализовать международные отношения в военной сфере. И одновременно снизить риски повторения бунтов со стороны частных армий.

Где продолжает работать группа «Вагнер»

Несмотря на потери позиций, группа «Вагнер» остается активной в Центральноафриканской Республике и Беларуси. В этих странах, по данным разведки, действует около 2 тысяч и 300 боевиков соответственно.

Это свидетельствует о сохранении автономии группы в некоторых регионах. Однако масштабы и влияние группы «Вагнер» заметно сократились по сравнению с 2022-2023 годами, отмечают в Минобороны Британии.

Мали разорвала отношения с Киевом из-за нападения повстанцев-туарегов в 2024 году. В результате погибло 47 малийских солдат и 84 российских наемников-вагнеровцев, работавших на режим. Тогда же представитель украинской разведки допустил участие Украины.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения вагнеровцев.

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