«Аренда в Минске дошла до $500, а у мамы зарплата - $200» 1 25.08.2025, 13:26

1,476

Крик души студентки.

Пост новоиспеченной минской студентки вызвал резонанс в соцсети Threads, заметил «Онлайнер».

В этом году Дарья переходит на второй курс одного из столичных вузов. Девушка ищет жилье и задается вопросом: «Аренда в Минске в среднем дошла до $500. Вопрос: как девахе 20 лет, которая за две недели до начала учебы узнает, что общага ей не дозволена, найти себе место для проживания? С учетом, что у матери в глубинке зарплата — $200 в месяц?»

Вопрос, действительно, философский и животрепещущий. За несколько дней пост набрал более тысячи лайков и 700 комментариев. Люди активно обсуждают не только разыгравшиеся аппетиты арендодателей, но и студенческие амбиции. Девушке советуют не заглядываться на отдельное жилье, а найти таких же товарищей по несчастью и разделить с ними либо комнату, либо квартиру:

«Сначала думаешь: о, $500 — дорого! Бедная молодежь. А потом вспоминаешь: в наше время снять до 25 дет отдельную квартиру в Минске было из серии, как сейчас снять пентхаус. Снимали в Фаниполе, ездили каждый день на учебу. Снимали комнату на Ангарской у чокнутых старух, и это считалось уже по-богатому. Перебивались у родни на диванчике в кухне. Снимали втроем однушку… Короче, какая разница, сколько именно стоит квартира в Минске нынче? В 20 лет еще рано обижаться, что дорого».

Многие обратили внимание, что за $500 в столице предлагается жилье комфорт-класса, а обычные квартиры со скромным ремонтом можно арендовать намного дешевле:

«Это вброс в расчете на комментарии? Какие вы хоромы смотрите, если у вас средний ценник 500 баксов? И, конечно, вариант жить одной сейчас не реален, ищите компанию. Или рассмотрите вариант съема комнаты на первое время. Накануне учебного года что-то суперхорошее за вменяемую цену вы вряд ли найдете, разве что через знакомых. Слишком высокий спрос сейчас, сезон студентов».

Несмотря на разброс мнений, подорожание аренды жилья в Минске подтверждают риелторы. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20—30%.

В комментариях заметили, что спор о слишком дорогой аренде в Минске — это вечная тема, которая была актуальной как 10 лет назад, так и сейчас:

«Ох, извечная проблема. Так в Минске было, наверное, всегда. Помню, лет 10 назад снимала комнату в Серебрянке за $215. При этом комнатка была еще и маленькая, помещались только небольшой диван и комод, о столе речи даже не было… Девочке нужно искать подработку. Например, официантом. В мое время мы так делали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com