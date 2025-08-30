закрыть
США поставили Россию на место в Совбезе ООН

  30.08.2025, 11:53
  • 1,764
Москву ожидают далеко идущие экономические последствия.

Последние массированные атаки по Украине со стороны России ставят под сомнение искренность заявлений о стремлении к миру. Поэтому в случае продолжения войны Москву ожидают «далеко идущие экономические последствия».

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Совбезе.

«Последние удары по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских, разрушениям жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания, где расположен Британский совет, ставят под сомнение серьезность желания России достичь мира», - сказал Келли и добавил, что атаки гражданских объектов должны немедленно прекратиться.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предупредил Москву о возможных новых экономических мерах, если РФ откажется от переговоров и продолжит агрессию.

«Эти меры могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического благосостояния России», - подчеркнул Келли.

Он добавил, что США призывают РФ избежать этого и прекратить насилие, присоединившись к завершению войны. А также напомнил, что в последние недели США приложили «исключительные усилия» для завершения войны, а Россия должна решить приближаться к миру.

«Лидеры России и Украины должны согласиться провести двустороннюю встречу», - сказал Келли.

