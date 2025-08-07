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Fox News: Путин сказал Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом

  • 7.08.2025, 1:03
Fox News: Путин сказал Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом

Президент США выразил готовность поговорить, если результатом этой встречи станет конец войны в Украине.

Правитель России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом «в какой-то момент», сообщает корреспондент Fox News Питер Дуси со ссылкой на источники в Белом доме.

По его словам, Уиткофф передал это послание Трампу, который «открыт для такого разговора уже на следующей неделе, если результатом этой встречи станет конец войны в Украине».

В эфире телеканала Дуси также процитировал сообщение от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в котором говорится, что «россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом». «И президент открыт для встречи и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским уже на следующей неделе», — привел журналист слова Ливитт.

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