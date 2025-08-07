Трамп раскрыл союзникам условия Путина на мирных переговорах 12 7.08.2025, 16:03

12,594

Дональд Трамп

Президент США заявил об «обмене территориями».

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским союзникам, что российский диктатор Владимир Путин открыт к мирным переговорам, но при условии, что они будут предусматривать вопрос «обмена территориями». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Так, вчера Трамп сообщил, что существует «очень хороший шанс» встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

По словам нескольких осведомленных источников, во время вчерашнего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп положительно высказался о возможности прекращения огня в Украине. Он также предположил, что Путин открыт к началу мирных переговоров при условии, что будут обсуждаться в том числе вопросы обмена территориями, сообщили источники.

Что именно имеется в виду под «обменом территориями», не уточняется. Однако в этом контексте Bloomberg напоминает, что ранее Путин заявил претензии на украинский полуостров Крым, а также на восточные и южные украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

«Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения и фактически передать контроль над частями других украинских регионов, которые оккупирует Россия. В рамках этих предыдущих предложений контроль над территориями Запорожья и Херсонщины должен был быть возвращен Украине», - пишут авторы публикации, напоминая о еще весенних предложениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com