7 августа 2025, четверг, 17:12
Зеленский и Макрон обсудили разговор с Трампом

  • 7.08.2025, 17:01
Зеленский и Макрон обсудили разговор с Трампом
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президенты Украины и Франции скоординировали позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским визави Эмманюэлем Макроном относительно разговора с их американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава украинского государства написал в соцсетях, передает «Европейская правда».

В четверг, 7 августа, Зеленский пообщался с Макроном и дал ему украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе, который состоялся 6 августа.

«Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – тех, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день», – сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, во время разговора они координировали позиции.

«От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много – и сейчас, и на будущее», – отметил он.

Зеленский также отметил, что во время разговора они согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

«Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия», – отметил он.

Отдельно они договорились еще обсудить итоги разговоров в течение дня с другими лидерами.

