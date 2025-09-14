Белорусский хоккеист будет играть за фарм-клуб «Каролины» 14.09.2025, 22:55

Артем Борщев перешел в «Гринсборо Гаргуйлс».

Белорусский хоккеист Артем Борщев продолжит карьеру в лиге Восточного побережья (ECHL). 25-летний защитник подписал контракт с клубом «Гринсборо Гаргуйлс», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Гринсборо Гаргуйлс» является фарм-клубом «Каролина Харрикейнз» (НХЛ) и «Чикаго Вулвз» (АХЛ). Для Борщева это будет первый полноценный профессиональный сезон в Северной Америке.

Хоккеист родом из Витебска играет за океаном с 2016 года. Ранее он выступал в студенческих чемпионатах NCAA за университеты Лейк-Супериор и Линденвуд.

