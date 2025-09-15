закрыть
15 сентября 2025, понедельник
Германия стала чемпионом Европы по баскетболу

  • 15.09.2025, 8:34
В финале немцы одолели турков.

Сборная Германии по баскетболу завоевала титул чемпиона Европы, одолев в воскресенье, 14 сентября, в прошедшем в Риге финальном поединке турнира соперников из Турции со счетом 88:83. Два года назад немцы стали также чемпионами мира по баскетболу на первенстве в Маниле, пишет «Немецкая волна».

Сборная ФРГ становится чемпионом Европы по баскетболу во второй раз. Впервые она завоевала этот титул в 1993 году. «Германия в баскетболе - чемпион мира и Европы. Мы именно там, где нам место, - и у нас еще осталась дома пара очень неплохих игроков», - такими словами прокомментировал победу немецкая звезда NBA Франц Вагнер.

Решающие очки забил на последней минуте капитан сборной ФРГ Деннис Шрёдер. Позже он был назван самым ценным игроком матча.

