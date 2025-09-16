закрыть
16 сентября 2025, вторник
Лукашенко заявил, что на учениях «Запад 2025» отрабатывали «атомные боеголовки»

  • 16.09.2025, 18:19
Узурпатор говорил об этом с бокалом шампанского в руке.

Беларусь, которая совместно с РФ проводит на своей территории военные учения «Запад 2025», отработала «атомные боеголовки». Об этом 16 сентября на церемонии вручения государственных наград заявил Александр Лукашенко.

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, – плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать», – заверил Лукашенко с трибуны с бокалом шампанского в руке.

Он добавил, что если кому-то «надо оправдать свои действия – обезумевшим, тут по соседству живущим», то «это их проблемы».

