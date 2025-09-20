закрыть
20 сентября 2025, суббота
Силы обороны Украины создали три кольца окружения россиян на Покровском направлении

  • 20.09.2025, 18:04
Планы оккупантов сорваны.

Планы оккупантов сорваны.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Покровском направлении. По официальным данным, она имеет успех.

Украинские бойцы создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. Это в эфире «24 Канала» отметил украинский военный обозреватель Денис Попович.

- По официальным данным, и президент, и военные говорят, что там происходит контрнаступательная операция, которая имеет успех. Очевидно, формируются или сформированы три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе, – сказал он.

Какие подразделения России окажутся в окружении?

Денис Попович отметил, что в августе этого года было протекание российских войск на Добропольском выступе. Окружение он сравнил с очертаниями «бешеного зайца2.

«Первое кольцо окружения на сегодня отрезает куски ушей этого «зайца». Второе кольцо окружения отрезает его голову. А третье кольцо окружения отрезает основу к Добропольскому выступу, откуда это оттекание произошло», – подчеркнул он.

В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Это бывшая так называемая «народная милиция ДНР», которая атаковала на Добропольском направлении и в сторону Родинского, что также на Покровском направлении.

«Если мы посмотрим на карту в целом, мы увидим, что если подразделения этой армии будут окружены и разгромлены, тогда вся северная сторона этого полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. Поэтому, очевидно, планы по окружению Покровска этой осенью врагу придется немного отсрочить», – объяснил военный обозреватель.

Однако, по его словам, еще рано подводить какие-то конкретные итоги. Поскольку враг туда перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска. Пехота будет идти или уже идет с востока, в частности, со стороны Малиновки.

