Силы обороны Украины создали три кольца окружения россиян на Покровском направлении
- 20.09.2025, 18:04
Планы оккупантов сорваны.
Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Покровском направлении. По официальным данным, она имеет успех.
Украинские бойцы создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. Это в эфире «24 Канала» отметил украинский военный обозреватель Денис Попович.
- По официальным данным, и президент, и военные говорят, что там происходит контрнаступательная операция, которая имеет успех. Очевидно, формируются или сформированы три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе, – сказал он.
Какие подразделения России окажутся в окружении?
Денис Попович отметил, что в августе этого года было протекание российских войск на Добропольском выступе. Окружение он сравнил с очертаниями «бешеного зайца2.
«Первое кольцо окружения на сегодня отрезает куски ушей этого «зайца». Второе кольцо окружения отрезает его голову. А третье кольцо окружения отрезает основу к Добропольскому выступу, откуда это оттекание произошло», – подчеркнул он.
В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Это бывшая так называемая «народная милиция ДНР», которая атаковала на Добропольском направлении и в сторону Родинского, что также на Покровском направлении.
«Если мы посмотрим на карту в целом, мы увидим, что если подразделения этой армии будут окружены и разгромлены, тогда вся северная сторона этого полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. Поэтому, очевидно, планы по окружению Покровска этой осенью врагу придется немного отсрочить», – объяснил военный обозреватель.
Однако, по его словам, еще рано подводить какие-то конкретные итоги. Поскольку враг туда перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска. Пехота будет идти или уже идет с востока, в частности, со стороны Малиновки.