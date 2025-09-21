закрыть
Белорус занял рекордную позицию в рейтинге сильнейших боксеров в мире

  • 21.09.2025, 19:49
  • 1,098
Белорус занял рекордную позицию в рейтинге сильнейших боксеров в мире

Из 11 боев в профессиональном боксе у него 11 побед.

Белорусский боксер Дмитрий Асанов занял рекордную позицию в рейтинге лучших боксеров в мире (WBC).

В легком весе он поднялся на шестое место.

До этого в рейтинге белорус занимал восьмую позицию.

Улучшить результат удалось после боя, во время которого Асанов завладел сразу двумя поясами.

В ночь на 5 сентября по белорусскому времени наш спортсмен встретился с французом алжирского происхождения Лаидом Дуадив в канадском Монреале.

Интересно, что до очного противостояния за пояс WBC Continental Americas оба бойца не проигрывали в профессиональной карьере.

Статистика Асанова до боя с французом насчитывала 10 побед, у соперника их было 28.

Но белорусский спортсмен успешно защитил пояс WBC, который завоевал в апреле 2025 года.

Кроме боя за уже имеющийся титул уроженец Молодечно сумел завоевать еще один. Лидер противостояния Асанов – Дуади претендовал на вакантное чемпионство по версии IBF Intercontinental.

Благодаря победе над французом белорусский боксер сумел завоевать сразу два титула за ночь.

