Белорус занял рекордную позицию в рейтинге сильнейших боксеров в мире
- 21.09.2025, 19:49
- 1,098
Из 11 боев в профессиональном боксе у него 11 побед.
Белорусский боксер Дмитрий Асанов занял рекордную позицию в рейтинге лучших боксеров в мире (WBC).
В легком весе он поднялся на шестое место.
До этого в рейтинге белорус занимал восьмую позицию.
Улучшить результат удалось после боя, во время которого Асанов завладел сразу двумя поясами.
В ночь на 5 сентября по белорусскому времени наш спортсмен встретился с французом алжирского происхождения Лаидом Дуадив в канадском Монреале.
Интересно, что до очного противостояния за пояс WBC Continental Americas оба бойца не проигрывали в профессиональной карьере.
Статистика Асанова до боя с французом насчитывала 10 побед, у соперника их было 28.
Но белорусский спортсмен успешно защитил пояс WBC, который завоевал в апреле 2025 года.
Кроме боя за уже имеющийся титул уроженец Молодечно сумел завоевать еще один. Лидер противостояния Асанов – Дуади претендовал на вакантное чемпионство по версии IBF Intercontinental.
Благодаря победе над французом белорусский боксер сумел завоевать сразу два титула за ночь.