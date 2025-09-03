закрыть
Букет белорусского школьника к 1 сентября вызвал волну обсуждений

  • 3.09.2025, 13:11
Букет белорусского школьника к 1 сентября вызвал волну обсуждений
иллюстративное фото

Белоруска собрала цветы на поле.

Девушка по имени Мария выложила в соцсети видео о том, что для букета учителю на первое сентября насобирала цветы на поле. За день ролик посмотрели больше 1,3 миллиона раз и очень эмоционально обсудили в комментариях.

Мария рассказала, что цветы предназначены для ее племянника — он идет во второй класс в новую школу. Сама она по образованию тоже учитель, и ее такой формат букета абсолютно не смущает.

В комментариях, как пишет onliner.by, началась волна обсуждений:

@aliskinamat Жду ваше мнение в комментариях ❤️ #Алискинамать ♬ оригинальный звук - Игорь

«Если б мне подарили ведро травы с золотарником, я б не смогла адекватно относиться к этому ученику. Я три года участок от него спасала, это гадость та еще. И цикориевые васильки тоже не в тему. Уж лучше вообще без букета, чем такое "великолепие"».

«Да, золотарник канадский в букет — это мощно, еще бы борщевик добавила».

«Золотарник конечно не рвал бы, постарался бы немного заморочиться — васильки, ромашки очень красивы».

«Золотарник — инвазивное растение для РБ. Его надо выкашивать и вытравливать до появления семян, а не в букетиках дарить».

«Так на заметку: Канадский золотарник ( желтые цветы в букете) очень опасное растение. И опасность его заключается в том, что он агрессивно захватывает территорию. На одной ветке может быть до 20000 семян. При этом почва на которой он селится , становится отравленной. Молодец, девочка! Помогла расселить эту гадость».

«Без разницы из каких. Главное внимание. Однако стоит все таки внимательнее относиться к тому, что собираешь. Золотарник вещь мощная, аллергенная и содержащая в себе кучу всякой нечисти типа клещей, мошек и гусениц».

