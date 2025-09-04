В белорусских лесах появились опята 4.09.2025, 12:12

С походом в лес не стоит затягивать.

В белорусских лесах уже появились опята. О грибном улове пишут сами грибники в сообществе во ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси».

Например, грибники из Витебщины рассказали, что опята появились «на болоте больше», но вылезают пока только «по чистому лесу», пишет «Комсомолка».

Первые опята собирают также уже в центре страны, в Боровлянах. Отмечая после лесной прогулки 2 сентября, что опят пока не густо, но они уже есть.

И гораздо больше повезло грибникам под Борисовом - возле деревни Комаровка белорусу удалось собрать опят целый «мешок».

Молодых опят для маринования насобирали другие грибники в Соколе в Минске, и под Логойском - в районе городского поселка Плещеницы.

Не все белорусские грибники охотно выдают заветные места, но подтверждают, что в Витебской и Могилевской областях, на Минщине опята пошли довольно активно, и с походом в лес не стоит затягивать.

