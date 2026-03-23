Что за красные бананы появились в белорусских магазинах

Что за красные бананы появились в белорусских магазинах10
- 23.03.2026, 15:45
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Сколько просят за килограмм?
Необычные ягодные бананы появились в белорусских магазинах. От обычных они отличаются кожурой красного цвета и вкусом.
Эти красные бананы продаются в «Евроопте» на проспекте Дзержинского, 3Б. Их привезли из Эквадора, цена за килограмм — 10,99 рубля, это почти вдвое дороже обычных.
Один банан из такой связки будет стоить около 1,5 рубля.
Текстура красного банана более сливочная и кремовая, чем у обычного, во вкусе чувствуются ягодные ноты, то есть отличия от классического фрукта есть, но не кардинальные.