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Что за красные бананы появились в белорусских магазинах

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  • 23.03.2026, 15:45
  • 7,066
Что за красные бананы появились в белорусских магазинах

Сколько просят за килограмм?

Необычные ягодные бананы появились в белорусских магазинах. От обычных они отличаются кожурой красного цвета и вкусом.

Эти красные бананы продаются в «Евроопте» на проспекте Дзержинского, 3Б. Их привезли из Эквадора, цена за килограмм — 10,99 рубля, это почти вдвое дороже обычных.

Один банан из такой связки будет стоить около 1,5 рубля.

Текстура красного банана более сливочная и кремовая, чем у обычного, во вкусе чувствуются ягодные ноты, то есть отличия от классического фрукта есть, но не кардинальные.

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