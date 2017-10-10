В военкомате Гомеля призывникам обещают бесплатные автомобильные права 10 10.10.2017, 20:09

3,930

Гомельский военкомат решил странным образом заинтересовать военной службой призывников.

В военном комиссариате города Гомеля проводится набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в феврале-мае 2018 года, в учебную группу РГОО ДОСААФ для подготовки по специальности водитель механических транспортных средств категории «В», «С». Обучение бесплатное, пишет newsgomel.by.

По вопросам учёбы следует обращаться в военный комиссариат Гомеля по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 73, кабинет № 25.