Как белорусы защищают Боровлянский лес 1 18.10.2017, 20:49

Более пяти тысяч жителей поселка Боровляны восстали против чиновников.

В начале осени мы рассказывали о жителях поселка Боровляны под Минском, которые борются против уничтожения леса. Они предлагают построить школу и садик на ближайшем поле и сохранить таким образом зеленый массив, передает «Белсат».

Под требованием оставить в покое лес в Боровлянах жители насобирали уже более пяти тысяч подписей. Теперь они узнали, что в поселке проходит другой сбор подписей.

По словам местных жителей, чиновники начали использовать административный ресурс, присоединяя к сбору подписей учителей и врачей. А чтобы показать, что компромисс в решении проблемы уже нашли, местные чиновники идут и на другие ухищрения — приглашают освещать вопрос государственные СМИ.