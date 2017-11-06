В Беларуси создается соцсеть с дополненной реальностью 5 6.11.2017, 20:21

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Программисты из Гомеля работают над уникальным проектом.

Павел Тютюнник называет себя странствующим предпринимателем: сам он из Питера, но успел поработать в Москве и поучиться в Лондоне, а недавно обосновался в Гомеле, где встретил партнеров и экспертов по мобильной разработке. Говорит, что совершенно не жалеет о выборе города и собирается в ближайшее время представить нечто вроде социальной сети в дополненной реальности — стартап Zest, пишет onliner.by.

Метки в AR

— Социальная сеть дает возможность любому человеку сделать контент в интернете. То же самое можно сделать и в дополненной реальности, — отмечает Павел. — AR ассоциируется в основном с рекламой: какой-нибудь бренд делает приложение для смартфона — при наведении смартфона на объект появляется дополнительная картинка. Это занятно, но имеет очень ограниченную сферу применения — скачал, поигрался и удалил. Мы же совсем о другом.

Идея Zest в том, что пользователь может привязать к любому объекту в реальном мире сообщение: объявление, событие (допустим, «собираемся на концерт здесь») или просто комментарий о здании для обсуждения. Сразу возникает аналогия с Foursquare, к которому прикрутили дополненную реальность. Но Павел говорит, что они идут намного дальше: «Foursquare, как и многие подобные проекты, не смог перейти на следующий уровень. Это все-таки больше про адреса и отзывы. Мы нацелены на создание контента».

— Подход Facebook нам не нравится: он требует длительного присутствия человека в сети, ведь все события и общение с друзьями происходят именно там. Этот информационный процесс не выходит за рамки Facebook. А Zest — сеть о том, чтобы что-то сделать. Объявления, встречи, мероприятия — например, студенты в США очень активны, постоянно собираются на дискуссии, общественные мероприятия, обсуждения инициатив, буккроссинг и тому подобные вещи. Zest хорошо ложится на такой формат, через соцсеть удобно объединять людей. Нам ближе не уход из реальности вокруг нас, а возвращение к ней.

Павел придумал Zest около двух лет назад. Тогдашнему работодателю все понравилось, но средств на реализацию проекта он не дал: «Мне сказали найти команду и финансирование. Так и вышло, но уже без участия этого работодателя. Мы начали проект в Гомеле два года назад. Я тогда учился в Кингстонском университете, и нам предложили податься на местный конкурс стартапов. Оставил заявку, получил галочку и забыл о мероприятии. Неожиданно нас позвали на полуфинал».

— Тогда я воспринял это не очень серьезно и не полетел на полуфинал. Попросились презентовать проект по Skype, нам такой вариант разрешили. Оказалось, что мы единственная команда, которая так сделала. Я думал, что нас на большом экране покажут, но ничего подобного. Ведущий объявил: мол, еще выступят два человека из России, в углу монитор — смотрите. Уже закрались мысли, что мы пролетаем. И вдруг неожиданно прошли в финал.

Концепт приложения для финала доделывали на ходу. Функционал простой: можно оставить AR-надпись в любой точке. Организаторы делили спикеров по выступлениям:

— Нам говорят — смотрите, вот девушка с желтым шариком, следуйте за ней, чтобы не потеряться. Отрепетированное выступление уже оказалось не нужно. Я зашел к инвесторам и сказал: «Видите шарик этот? Мы сделали то же самое, но в дополненной реальности». Идея была продана секунд за 15, дальше я просто отвечал на вопросы инвесторов.

Так Павел ушел со стабильной работы в крупной российской компании, чтобы целиком заняться Zest.

Надписи на стенах

Зачем оставлять комментарии на ключевых объектах и где это реально может пригодиться? Павел уверен, что вариантов огромное количество. Например, в заведении обновилось меню — через AR можно пригласить гостей попробовать блюда. Плюс информация о музеях, памятниках, выставках, конференциях, офисах компаний — обо всем человек может как узнать, так и рассказать сам. Но главное — социальная составляющая: люди пишут сообщения для единомышленников поблизости.

— Это в первую очередь социальная сеть, и многое зависит от самих пользователей. Очень удобно организовывать мероприятия, узнавать о новых местах. Есть так называемые народные достопримечательности — всегда интересно посмотреть не только то, что есть в каждом гиде туриста, но и то, что советуют сами жители.

Zest — не карты, где используется множество слоев. Приложение просто показывает все точки в той стороне, куда направлена камера смартфона: «Я так в Гомеле офис снял. Ради эксперимента коллеги поставили метки на несколько зданий, которые сдаются. Я сидел в кафе, обсуждал программу и смотрю — совсем неподалеку точка есть. После встречи зашел туда и снял помещение». Обычные карты почти не используются — Zest не про навигацию. Приложение не поможет добраться до точки, но расскажет о том, что находится рядом и почему это место стоит посетить. Однако соцсеть пригодится не только туристам:

— Самое простое — Zest хорошо ложится на формат чата дома. В России и на Западе это популярно. Смысл в том, что жильцы одного подъезда или дома общаются по каким-то бытовым вопросам. Но как туда попасть, если вы переехали? Можно вообще не знать о таком чате. В нашем же случае просто ставим метку на доме, и все.

Надписи можно оставлять в том числе и в интерьерах помещений. Сколько времени они будут храниться, разработчики еще не решили:

— По сути, комментарии могут оставаться вечно. Но когда их наберется слишком много, мы будем отображать те, что наиболее интересны конкретному пользователю. Изучаем хэштеги, записи друзей и так далее. Здесь дело в приоритезации — нам не нужно закрашивать стены, как делают для удаления граффити. Обычно на экране отображается не более 20 точек.

— Есть здания с охранниками, которые запрещают съемку. Как быть, если очень хочется поставить метку на таком доме?

— У нас как раз забавная история была. Возле одного бизнес-центра подошел охранник: мол, здесь нельзя снимать. Объясняем, что мы не фотографируем, и показываем AR-метку на стене здания. Его следующий вопрос: «А как ее стереть?» Да, какой-то культуры у нас в этом плане еще недостаточно. Но это нормальный путь для инновационных технологий. Проблема скорее в том, что появится много варварства — криминальные сценарии, кибербуллинг.

— И как планируете с этим бороться? На один бан появится десять других точек и записей.

— Наши «облачные» серверы проводят хороший первичный отсев. Дальше нужно развивать культуру использования. Мы достаточно близки по социальному опыту к форумам, куда люди приходят, чтобы сделать полезное другим: если я что-то знаю, то приятно этим поделиться. Подобные форумы обладают высокой степенью сознательности и чистят сами себя.

О разнице между инвестициями в СНГ и Европе

Zest уже привлек средства на разработку, причем команда еще и выбирала наиболее комфортные условия, а не обивала пороги инвесторов:

— Сперва хотели брать инвестиции из Англии, где доступных денег намного больше, чем годных стартапов, и даже в случае провала проекта королева возвращает 50 тысяч фунтов налоговыми вычетами. В России и Беларуси ситуация другая. Вообще, российский бизнес сильно про деньги, тогда как во всем мире он про репутацию, доверие к бренду, ценность продукта для потребителя. Если все это есть, то в долгосрочной перспективе будут и деньги. В Штатах и Великобритании люди мыслят на 5—10 лет вперед.

— А у нас как?

— Ждут быстрого возврата денег. На Западе все по-другому. Никто не хочет покупать контрольный пакет — берут обычно 5—7%. Почему не больше? Тогда стартапер потеряет мотивацию развивать свой проект. Более того, даже если сами авторы проекта предлагают 50%, то их никто не купит. Инвесторы считают так: лучше быть миноритарием десяти стартапов, из которых один улетит в космос, чем владеть 50% стартапа, нужного только им самим. В СНГ такой подход только начинает развиваться. Мы нашли инвесторов-единомышленников, это стратегически мыслящие люди, и мы очень довольны партнерством.

О популярном теперь ICO Павел думает следующее: «У меня был скепсис вначале — не хочется идти туда, где дают деньги всем. Были же случаи, когда что-то вроде завода лакокрасочных изделий проводило ICO — при чем тут блокчейн, токены? Сейчас уже начали разбираться и смотреть на проекты. Скажу так: планы есть, но раскрывать их пока не будем».

После выпуска приложения в AppStore и Google Play начнется самое сложное — привлечение аудитории. Разработчики хотят в том числе попробовать раскрутку через селебрити, такой подход хорошо сработал с еще одним белорусским проектом — MSQRD. Глобальная цель Zest — заполненные интересным контентом города по всему миру. Но в первую очередь развитие будет происходить в западных странах.

Монетизация планируется за счет продажи дополнительного контента. Речь не о функциях, а об эмодзи-аватарах пользователя. Часть коллекции будет платной, разработчики обещают тематические наборы и другие бонусы. Заодно некий процент средств создатели намерены отдавать на благотворительные мероприятия.

Павел говорит, что главная задача после выхода приложения — привить людям культуру поведения в рамках сервиса и всячески избегать любого негатива, который может испортить удовольствие от программы. Релиз продукта ожидается в следующем году.