«Пригодился YouTube»: Как молодая семья из Бреста обустроила квартиру за $10 тысяч 4 16.12.2017, 18:13

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Для этого понадобилось полгода работы и помощь родственников.

Получив ключи от новенькой «двушки», супруги Тимур и Анжела из Бреста на полгода погрузились в ремонтные хлопоты. Справиться с этим интересным, но нелегким жизненным этапом им удалось благодаря видеоурокам на YouTube и помощи родственников. К обустройству собственного жилья молодые люди подошли с фантазией, и поэтому в интерьере нашлось место нестандартным для городской квартиры решениям. Например, деревянным балкам под потолком спальни. Свою историю брестчане рассказали onliner.by:

- В долевое строительство мы вступили в феврале 2016 года. За плечами уже был трехлетний опыт съема квартир, не всегда удачный. Здраво рассудив на семейном совете, мы решили, что лучше построить свою квартиру с привлечением банковского кредита и понемногу выкупать ее, чем годами отдавать немалые деньги чужим людям.

Выбрали «двушку» на 2-м этаже кирпичного 5-этажного дома в хорошем районе Бреста, заключили договор и стали дожидаться сдачи жилья. Сразу было понятно, что отделочников мы привлекать не будем: во-первых, по финансовым причинам (уж больно дорого), а во-вторых, доверия к ним тоже не было. Мой тесть уже имел опыт полного обустройства своей квартиры и обещал помочь нам в ремонте.

Не теряя времени, в процессе строительства дома мы продумывали и прорисовывали все наши идеи и желания. Жена у меня вообще творческий человек, никогда не сидит на месте, так что этой теме она отдалась полностью. После работы постоянно обсуждали идеи, старались куда-то съездить, что-то увидеть, продумать, подобрать. Мы провели много времени, вычерчивая квартиру в AutoCAD, а также в бесплатных простеньких интерьерных программах (помогало инженерное образование). Вычерчивали все до мелочей, вплоть до планов размещения электрики и раскладки плитки по стенам с точными размерами, чтобы быть уверенными, где и какой рисунок или же надпись мы хотим видеть.

Также ловили акции на технику, напольное покрытие, мебель, заказывали заранее, за несколько месяцев, благодаря чему получилось очень неплохо сэкономить: то там $50, то там $100, какие-то вещи вообще по дешевке привозили из Польши.

Для экономии также временно переехали к родителям жены. Живут они в 5 минутах ходьбы от нашей новостройки. Очень удобно было приходить с работы, быстро ужинать и сразу идти заниматься ремонтом. В этой квартире разместился самый настоящий склад плитки, инструмента, всевозможных материалов и техники.

Ключи нам вручили в декабре 2016 года, и мы с тестем сразу же окунулись с головой в работу. Сроки ремонта у нас сузились, так как мы уже ждали пополнения в нашей молодой семье и планировали за 4—5 месяцев привести в порядок всю квартиру за исключением одной жилой комнаты. Однако справиться с этой задачей удалось только за 6 месяцев: постоянную работу никто не отменял — ремонтом занимались только по вечерам и выходным.

Сразу перевезли все материалы в долгожданную квартиру и приступили к работе. Параллельно заказали кухню (пожалуй, самое дорогое решение в нашей квартире, просто нам очень понравился дубовый массив) и огромный шкаф. Под Новый год по акции заказали комплект спальной мебели.

Планировку мы решили не трогать, она нас полностью устраивала. Начали с прокладки дополнительных кабелей электрики, переноса розеток, делая все под себя. Тут, конечно, очень мне пригодился YouTube (так как раньше я этим никогда не занимался).

После принялись шпаклевать стены, откосы и потолки в двух комнатах. Далее все зачистили и подготовили стены и потолки в спальне, кухне и коридоре к покраске и поклейке обоев. Во второй комнате оставили просто зашпаклеванные стены, так как ни времени, ни денег на нее пока нет, да и склад тоже нужно где-то иметь.

Далее тесть приступил к укладке плитки. У него отлично получается, хотя он никогда этому не учился. Объем работ был внушительный: облицовка требовалась и в ванной, и в туалете, и на кухне, и в зоне прихожей.

Я, посмотрев опять же несколько видео на YouTube, вместе с младшим братом жены (ему 12 лет) начал укладывать ламинат. Ориентировочно за неделю мы с ним справились, причем во всех комнатах (перетаскивая вещи и материалы то туда, то обратно).

Потом в спальне поклеили обои, и как раз прибыла мебель для этой комнаты. Собирали также с младшим братом жены. В процессе сборки решили добавить полки на стену. Жена нарисовала проект, и через месяц они были у нас.

Перешли в коридор, покрасили стену на участке размещения шкафа, вызвали сборщика, и он за один день нам его собрал (шкаф также был нарисован и спроектирован женой). Еще приглашались мастера по натяжным потолкам и сборщики кухни и полок. Других вмешательств со стороны не было. Все эти ребята, конечно, работают неплохо, но относятся к делу без души, часто не доводя что-то до конца либо делая небрежно, при этом еще случалась порча чего-нибудь уже сделанного. Только мастера по кухне оставили после себя приятные впечатления. И мы еще раз убедились, что не зря решили практически все делать самостоятельно.

После того как доклеили обои в коридоре, нужно было ставить межкомнатные двери. Тут нам на помощь пришел мой брат, и за два дня с дверями мы разобрались. Далее пошли «пусконаладочные работы»: закрепили ванную и душевую панель, установили унитаз и стиральную машину, подключили электроплиту и посудомоечную машину, повесили телевизор, прикрепили плинтус.

И вот в первых числах июня мы совершили великое событие — переехали в свою долгожданную квартиру! Работа была проделана колоссальная. Конечно, не все еще было закончено, но мы потихоньку устраняли недоделки. В итоге к ноябрю одна комната, коридор, ванная, туалет и кухня уже были полностью готовы, лоджия утеплена, а мы очень довольны собой!

Такой получилась прихожая:

Идея балок на потолке в спальне пришла к нам из нашей мечты о своем деревянном доме из бруса, к которой в дальнейшем мы будем стремиться! Очень необычные ощущения они оставляют своей иллюзией массивности всякий раз, когда попадаются на глаза.

Санузел:

На кухне решили покрасить стены и жена захотела нарисованную картину. Мы уже собирались нанимать какого-нибудь художника, как она внезапно сказала: «А мы сами нарисуем». Боялись, конечно, испортить стену, но вышло здорово!

Сейчас у нас перерыв в ремонте. Нужно пополнить финансовые резервы и силы, а также немножко «подизайнерить» (хотим попробовать разделить вторую комнату на детскую и небольшой зал). Еще думаем дополнить нашу кухню несколькими шкафчиками с дубовыми фасадами (место там еще осталось).

По ходу ремонта вели учет всех затрат. Вот что получилось в итоге.