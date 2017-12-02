В Минске возле ТЦ «Замок» грузовик въехал в пешеходов 31 2.12.2017, 18:12

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Фото: tut.by

Погиб ребенок, четыре человека в больнице.

2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль въехал в пешеходов на переходе. Погибла 11-летняя девочка, еще несколько человек пострадали.

Как передает корреспондент tut.by, пострадавших несколько — в больницу доставлены четыре человека. Погибла 11-летняя девочка.

По предварительной информации, грузовой автомобиль въехал в пешеходов, когда они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Фото: tut.by

«Грузовой автомобиль ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По словам водителя, при подъезде к пешеходному переходу он обнаружил, что у него отказали тормоза. По предварительным данным, водитель ЗИЛа трезв. 11-летняя девочка погибла от полученных травм, четверо пешеходов получили ранения, в том числе — еще один 7-летний ребенок», — рассказал официальный представитель УГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.

На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики, образовались заторы на проспекте Победителей.