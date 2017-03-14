«Купить» матч в Беларуси стоит в районе 10 тысяч долларов 3 14.03.2017, 7:50

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Журналисты газеты «Прессбол» Сергей Азаркевич и Егор Бачило в свежем выпуске издания затронули тему договорных матчей в белорусском чемпионате.

- Снежный ком "договорняков", о которых стало известно, увеличился чуть ли не вдвое. Остается только гадать: есть ли такие, о которых мы не знаем, и сколько их всего? В любом случае очевидно одно: щупальца этого спрута проникли в белорусский футбол и орудуют там не первый год.

Схема проста. Из-за границы приезжает на белом коне опытный ухарь, который с помощью местных посредников плетет паутину, вовлекая в игру на ставках десятки спортсменов. Интересы болельщиков, "фэйр плей", спортивная борьба? Как оказалось, эти понятия присутствуют далеко не у всех. Наш чемпионат — что элита, что низшие дивизионы — превратился в доходное место для иностранных криминальных дельцов и нечистых на руку местных искателей легкой наживы.

Его игры даже имеют подпольный "прайс". Речь идет о серьезных суммах. "Купить" матч в Беларуси стоит в районе 10 тысяч долларов. Сколько стоить отмыться от всего этого — вопрос несколько иного порядка, - сообщили журналисты.