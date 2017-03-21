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Витебский завод сантехзаготовок переходит на двухчасовую рабочую неделю

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  • 21.03.2017, 13:25
Архивное фото bymedia

Решение принято в связи со «сложным экономическим положением».

Об этом говорится в «уведомлении-предупреждении» за подписью директора завода В.А. Прокофьева, которое было разослано сотрудникам предприятия.

Фотографию документа передал в редакцию Charter97.org читатель.

В уведомлении сообщается, что теперь рабочим временем на заводе будут только два первых часа в понедельник.

Несогласных с решением директора завода рабочих будут увольнять в соответствии с декретом Лукашенко № 5. «Согласие профсоюза при увольнении по данному основанию не требуется», - цинично отмечает руководство предприятия.


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