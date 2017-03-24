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«Вставай, народ!»: Жителей Бреста пригласили на День Воли в Минск

  • 24.03.2017, 11:28

Листовки, плакаты и граффити появились в разных частях города.

Активистами из Бреста были проведены агитационные рейды в городе. Брестчан призвали присоединиться к Маршу в Минске на День Воли 25 марта.

Также были нанесены граффити на улицах города, призывающие сопротивляться грабительской политике властей, сообщили активисты в соцсетях.

Напомним, акция в Минске на День Воли начнется завтра в 14.00 на площадке возле Академии Наук.


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