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Вратарь «Юности» извинился перед болельщиками

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  • 31.03.2017, 9:32
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Дмитрий Мильчаков
Фото: pressball.by

Дмитрий Мильчаков поздравил гродненский «Неман» с титулом чемпиона.

Голкипер минской «Юности» Дмитрий Мильчаков извинился перед болельщиками за поражение команды в финале Кубка Беларуси. Об этом он рассказал в интервью pressball.by.

— Дима, что это было?

— Честно… Сложно найти какие-то слова. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством команды… Перед всеми, кто переживает за «Юность». Так не должно быть. Это не финал — это… Мне стыдно. Почему так — сложно найти ответ по горячим следам. Гродно поздравляю с более чем заслуженной победой. Молодцы. Видно, что хотели больше нас. Сражались.

— Казалось бы, в гостях надо переломить ход серии, но эмоций у команды совсем не было…

— Нет объяснений. Вы правильно говорите — они больше хотели. Так не должно быть. Но случилось то, что случилось.

— Твоя реакция на пятую шайбу и брошенная поилка — это что?

— Просто эмоции. Очень переживаю за команду, за результат. Вот и выплеснул все. Не мог в то время себя контролировать.

— Есть претензии к партнерам, которые так безвольно позволяли расстреливать ворота?

— Нет, у меня нет. Предъявлять претензии — это дело тренерского штаба.


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