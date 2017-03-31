Блогеру Максиму Филипповичу дали еще семь суток 1 31.03.2017, 21:13

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Максим Филиппович должен был выйти из изолятора временного содержания Гомеля сегодня в 20:45.

Ему дали еще 7 суток, – сообщила «Белсату» жена Филипповича.

Максим Филиппович был арестован сначала на 13, а позже еще на 5 суток за участие в акции нетунеядцев в Бресте.

Максим держал голодовку за решеткой.

Максима Филипповича задерживали 13 марта в 20:45 с ОМОНом в родительском доме. Он транслировал свое задержание в социальной сети Facebook.

На акции протеста против Декрета №3 в Пинске Максима пытались похитить неизвестные.