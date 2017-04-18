Андрей Стрижак проник в «логово врага» 5 18.04.2017, 8:17

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Андрей Стрижак

Власти могут быть очень не рады тому, что посадили на 10 суток активиста профсоюза РЭП.

Чтобы «сесть на сутки», Андрей Стрижак должен был сам приехать в суд и требовать ознакомить его с материалами собственного дела.

Сегодня первый день его ареста, написала в Facebook жена активиста Евгения Стрижак.

По ее словам, он третий день держит голодовку в знак протеста против нарушения его прав.

«В нашем гомельском ИВС ему, надеюсь, будут рады: ведь Стрижак задался целью устроить «мониторинг условий содержания», а условия там действительно скотские, люди не должны находиться в таких камерах. Суть наказания — ограничение свободы, но не пытки и бесчеловечное обращение», – написала она.

Андрея Стрижака 17 марта суд заочно арестовал на 10 суток за «несанкционированный митинг» (стихийное собрание на крыльце суда Центрального района в Гомеле: 21 февраля зал заседаний не вместил всех пришедших на суд «тунеядца» Александра Семенова против налоговой). Андрей Стрижак направлял письмо о том, что находится за границей, однако суд не счел эту причину существенной для переноса заседания. Кассационная жалоба также не привела к пересмотру постановления суда.

Фототаблица из материалов дела; предоставлена А. Стрижаком

15 апреля Андрей Стрижак вернулся в Беларусь (его вещи очень долго досматривали в Молодечно). Он обратился и в Центральный РОВД Гомеля, и в районный отдел милиции, но там не нашли соответствующих документов.

Только когда 17 апреля активист затребовал в суде Центрального района материалы дела, выяснилось, что постановление находится в Центральном РОВД. Явившись к нему по своей воле, Стрижак отправился отбывать административный арест в 10 суток, сообщает (praca-by.info http://praca-by.info/index.php/ru/all-news/item/4149-andrej-strizhak-arestovan-na-desyat-sutok).

«Если я сейчас не отсижу эти десять суток, то они будут висеть надо мной дамокловым мечом. Меня смогут арестовать в любой момент: например, при выезде за границу. Это не «явка с повинной»: я продолжаю считать арест нарушением моих прав: на свободу собраний, свободу слова, на справедливый суд – и буду обжаловать постановление суда в международных органах», – сказал он.