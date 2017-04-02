«Белавиа» сняла пародию на клип «Тает лед» 2.04.2017, 16:40

Стюардессы танцуют в самолете.

- Если долго топить лед, то можно дождаться заветных +19 градусов. Солнечного дня тем, кто на земле, и хорошего полета тем, кто сегодня путешествует! - подписала видео на своей страничке в «Фейсбуке» авиакомпания Belavia, пишет kp.by.

В коротком ролике три стюардессы с невозмутимыми лицами пританцовывают в салоне самолета под песню «Тает лед» группы «Грибы». И сама песня, и клип на нее стали вирусными. Клип на YouTube посмотрело уже 33 миллиона человек. У пародии Belavia просмотров пока 3,4 тысячи.