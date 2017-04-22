«Моего папу забрали ни за что» 21 22.04.2017, 20:29

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Сын активиста независимого профсоюза РЭП Андрея Стрижака пришел с плакатом к гомельскому ИВС.

Об этом в «Фейсбуке» написала жена Андрея Стрижака Евгения:

- Минус пятые сутки ареста Андрея: медиум. Сегодня я исполнила просьбу Леши, который рвался в бой и говорил: «Да я за папу… что угодно сделаю».

Леша еще до ареста Андрея, когда мы ехали на вокзал его встречать, и я предупредила, что нас могут задержать в любой момент, сообразил: «Я же маленький, они мне ничего не сделают. Мне лучше, чем тебе!»

Текст на плакате — лешиного авторства с моей корректировкой (у него была формулировка пожестче; я предложила написать «Освободите папу», он возмутился: «Не буду я их ни о чем просить!»).

Ну и с дежурными Леша пытался пререкаться, не одобрил моей вежливости и отказался прощаться с ними.

Леша сам захотел, чтобы его фото увидели все. «И чтобы все папе помогли, поддерживали его», говорит он мне прямо сейчас