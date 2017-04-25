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«Своими действиями власти только накаляют обстановку»

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  • 25.04.2017, 17:35
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Евгений Меркис

Независимого журналиста из Гомеля Евгения Меркиса вызывают в милицию «дать объяснения».

В милиции Евгений Меркис будет вынужден дать объяснения по поводу стрима из-под гомельского изолятора временного содержания. Стрим, ведущим которого был журналист, транслировался 31 марта на странице в «Фейсбуке» «Белсата».

В тот день известного гомельского видеоблогера Максима Филиповича должны были выпустить после суток, но так и не выпустили, потому что за решеткой ему вынесли еще одно наказание.

«Подобными действиями власти вместо исправления собственных ошибок и тяжелой ситуации в нашей стране только накаляют обстановку и привлекают внимание к тому безобразию, которое у нас совершается», — написал в «Фейсбуке» Евгений Меркис.

Также он напомнил, что сейчас «на сутках» находятся общественный и профсоюзный деятель Андрей Стрижак и тот самый видеоблогер Максим Филипович.

«Ну а нас — нас не остановить, не сдержать. Не переключайтесь!» — добавил Евгений Меркис.


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