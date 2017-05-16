Как немец помог бизнесменам Молодечно 1 16.05.2017, 9:22

6,767

Хуберт Шперлих

Необычная история о том, как белорусские предприниматели налаживают связи с Европой без помощи государства.

Однажды предприниматель Олег Юрчик отправился в Китай к производителям мебельной фурнитуры. Обошел шесть предприятий и везде на станках видел штамп «СССР». Мужчина крепко разозлился из-за такого положения дел — и спустя несколько лет с нуля создал свое производство по металлообработке. Примерно в это же время дрезденский бизнесмен Хуберт Шперлих готовил себе смену, чтобы спокойно уйти на пенсию, и даже не подозревал, что вскоре его занесет за 1200 километров от дома, пишет onliner.by.

Продали дом, машину, сняли квартиру в Молодечно и закатали рукава

Олег Юрчик занимался обычным «купи-продай» — торговал мебельной фурнитурой — и жил в собственном доме в Валерьяново с женой и двумя детьми. До той знаменательной китайской поездки в 2007 году.

— Китайские менеджеры подводили нас к станкам с надписью «СССР» и ехидно так ухмылялись, — крепко пожимает руку подтянутый, энергичный Олег Владимирович. — Мол, посмотрите: мы, растущая экономика мира, а делаем все на советских станках.

И я стал задумываться, что можно взять кредитик, подзаработать и посоревноваться-таки с китайцами. Хотя у меня ни технического образования, ничего — только средняя школа за плечами. Но я такой: если чем-то загораюсь, то уже иду и делаю.

Когда предприниматель созрел, в Молодечно умер радиозавод «Спутник», который раньше работал на оборонку. Здания активно распродавались, а станки резали на металлолом.

Юрчик только и успел, что переманить немногих оставшихся специалистов и рабочих и купить пару цехов завода со старыми советскими плакатами. Но предпринимателя это не смущало: Олег Владимирович поставил туда станки и все-таки запустил предприятие по металлообработке — «АДМ про».

— Изначально я собирался производить мебельную фурнитуру. Но тут люди подсказали, что увольняется целое конструкторское бюро, и я решил их тоже взять. Честно, даже не думал налаживать инструментальное производство, но так все одно к одному и сложилось, — разводит руками он и ведет нас на экскурсию в цеха.

Ради своей идеи Олег Владимирович продал дом, машину, взял кредит и вложил в дело все накопленные за прошлые годы деньги. Мужчина снял квартиру в Молодечно и, закатав рукава, принялся за работу.

— Со временем перетянул на производство всю семью: дочь с мужем занимаются маркетингом и продажами, сын работает в инструментальном цеху,— говорит предприниматель.

— Конечно, первое время были очень большие сложности с управлением в коллективе: раньше ведь я работал сам на себя, а теперь появились подчиненные. Пришлось выстраивать отношения, но выдержали.

Сейчас «АДМ про» берет заказы по фрезерной, токарной и электроэрозионной обработке металла, производит штампы для штамповки металлоизделий, пресс-формы для литья алюминия, резины и пластмасс, перфорированный крепеж и многое другое. В компании работает 21 человек. По словам Олега Владимировича, все специалисты со стажем и опытом.

— Постепенно обрастаем серьезными заказчиками из Беларуси и России, — добавляет он.

«Продал свою долю в компании Дрездена и не вмешиваюсь»

В то время, когда Юрчики набивали свои первые шишки в новом бизнесе, совладелец одной из металлообрабатывающих компаний в Дрездене Хуберт Шперлих стал готовиться к выходу на пенсию. Его компания существовала на рынке уже 25 лет, у нее было 200 крупных клиентов и 170 работников. Годовой оборот ее составлял €18 млн.

— Наша фирма стартовала в 1991 году, — вспоминает 67-летний Хуберт, сидя в небольшом кабинете белорусского директора. Мы пьем чай вприкуску с шоколадом «Аленка». Электроинженер, до падения Берлинской стены он работал на госпредприятии, а открыть собственный бизнес решился уже после объединения Германии.

— На это тогда решались единицы. Потому что было совсем непонятно, как будет развиваться ситуация, что будет дальше, — вспоминает Хуберт немецкие девяностые. — Западногерманские предприниматели практически не сталкивались на нашем рынке с какой бы то ни было конкуренцией. Они просто скупали предприятия.

После долгих раздумий немецкий электроинженер взял на себя ответственность и вместе с компаньонами начал свое собственное дело.

— Для старта нам нужно было 50 тыс. дойчмарок (около €25 тыс. — Прим. Onliner.by) для уставного фонда. Без этого предприятия не было бы, — объясняет мужчина.

— Я обошел шесть банков. Все они были западногерманскими и отказывали мне в кредите, так как я был из восточной Германии. В седьмом банке я долго переубеждал руководство, и в итоге они согласились, выделив мне деньги под 8% годовых. Мы сняли помещение, купили оборудование и наняли 14 человек.

А уже через десять лет компания Хуберта смогла брать у банков кредиты под 1,8% годовых как надежный партнер. Перед выходом на пенсию он хотел погасить все задолженности перед банками и сократил их до €400 тыс. Говорит, при таких оборотах сумма это небольшая.

— За полтора года я подготовил себе преемника на пост директора. Это 33-летний молодой человек, и он хорошо знает свое дело, — рассказывает немец. — Иногда он приходит ко мне, мы общаемся за бутылочкой пива. Я знаю, что там происходит, но не вмешиваюсь. Этот молодой человек хочет добиться успеха, и я тоже хочу, чтобы он добился успеха. Именно своего собственного успеха.

Поэтому Хуберт продал свою долю и ушел на заслуженный отдых. Но осесть дома и заниматься только тем, что нянчить внуков (у него есть взрослые сын и дочь, у которых по двое детей), ему не хотелось.

«Дочь загорелась идеей пригласить эксперта из Германии, а я оставался скептиком»

Жители Дрездена и Молодечно, может быть, так никогда и не подозревали бы о существовании друг друга, если бы герр Шперлих не решил стать волонтером общественного объединения «Служба старших экспертов» (SES).

Идея службы — передавать опыт, который накопили работники, вышедшие на пенсию. Фонд существует с 1983 года, имеет 140 представительств в разных странах и 10 тыс. старших экспертов в базе. Немецкие пенсионеры с большим опытом работы ездят по всему миру и консультируют всех желающих — в первую очередь малый и средний бизнес, административные и общеобразовательные учреждения. Волонтеры работают бесплатно: часть расходов берет на себя фонд, часть оплачивает принимающая сторона.

Эту информацию дочь Олега Владимировича Катя узнала, когда была на стажировке в Германии еще в студенческие времена. И решила: семейному бизнесу обязательно нужен такой эксперт. Олег Владимирович упирался.

— Я очень скептично отнесся к этой идее, — говорит он. — Честно, я не знал, о чем с ним говорить. Ведь где немецкая экономика, а где наша — между нами огромная разница.

Но потом на семейном совете Юрчики пришли к выводу: нанять бизнес-консультанта для их предприятия будет довольно дорого, а волонтеру фонда не нужно будет обеспечивать зарплату — только проживание и питание, ну и переводчика, если это нужно (перелет, визу и страховку оплачивала немецкая сторона).

— Поскольку мы боремся за каждую копейку, посчитали, что это наш вариант, — говорит Олег Владимирович. — Вот так к нам на почту пришел отклик Хуберта. Это был один из экспертов по металлообработке. Катя пообщалась с ним по электронной почте, потом по Skype — и мы увидели, что человек нам подходит.

В начале апреля Хуберт прибыл в Молодечно. Не обошлось, конечно, без сюрпризов: в гостинице отключили отопление, плохо ловил Wi-Fi, а с 10 мая пропала горячая вода и выпал снег.

— Представляете, какое впечатление все это произвело на нашего эксперта? Но Хуберт шутил: зато крыша над головой все еще стоит, — смеется Екатерина. Хуберт же о своих злоключениях предпочитает тактично умалчивать.

— Это очень хорошая возможность не сидеть дома, а ездить по всему миру и делиться опытом, — улыбается трудностям немец. Говорит, что до поездки ничего не знал о Беларуси и даже не пытался «гуглить», чтобы быть более открытым новому по приезде.

— У вас очень чистая и спокойная страна, — говорит о впечатлениях Хуберт и показывает фотографии города, цехов и природы, которые регулярно высылает жене. Попутно говорит, что очень понравилась наша сметана 26-процентной жирности.

«Компания из Молодечно столкнулась с теми же проблемами, что и мы на старте»

Три недели немецкий бизнесмен провел в «АМД про». За это время он изучил систему работы, узнал все нюансы производства и делился своим взглядом на организацию, техническое оснащение и ведение бизнеса.

— У этой компании проблемы, похожие на те, которые были у нас на старте, поэтому они мне знакомы, — объясняет Хуберт. — Но здесь я увидел работающую фирму и очень заинтересованного шефа. А также семью, у которой есть большое желание продвигать фирму вперед — это самое главное основание для будущего успеха.

— Хуберт задавал много вопросов по поводу ведения бизнеса. Мы рассказывали подробно, как доктору, поскольку понимали, что иначе дельных советов не будет, — объясняет Екатерина.

По словам Юрчиков, немец помог советами конкретно по их организации, подсказал оптимальный вариант калькуляции, научил продумывать стратегию и тактику, дал массу практических советов.

— При этом он не навязывал свои убеждения, а лишь делился опытом и пытался вместе с нами найти лучшее решение, — говорят на предприятии.

— Не вся информация была для нас новой: что-то читали в интернете, что-то слышали на семинарах. Но нам постоянно не хватало времени все систематизировать и уложить в простую работающую схему, в своеобразный скелет, — считает Олег Владимирович. — Лично я доходил бы до этого всего еще пару-тройку лет, судя по моей загруженности.

На прошедших выходных немецкий пенсионер-волонтер вернулся обратно в Дрезден к своей жене и родственникам. В Молодечно он оставил кипу своих наработок и идей, которые вдохновляют владельцев «АДМ про».

— Я вот ни разу не жалею, что получил такой опыт, — говорит Олег Владимирович, которого поддерживает в этом дочка и зять. — А уже насколько эффективным он будет, покажет время.

Пять замечаний немецкого предпринимателя по поводу белорусского бизнеса

Кроме советов конкретной компании, за время, проведенное в Беларуси, Хуберт увидел и важные нюансы, которые, по его мнению, тормозят развитие промышленного производства у нас в стране.

1. Дорогие кредиты

— В Германии предприятиям с отсутствующей кредитной историей дают деньги под 3,5% годовых, с хорошей же кредитной историей ты можешь получить заем под 2,5% и даже под 1,8%, — отмечает консультант.

Для сравнения: в Беларуси кредиты для бизнеса предлагают как минимум под 10% годовых.

2. Большое количество посредников

— В Беларуси между производителем и конечным потребителем может быть очень много посредников. Все они хотят заработать — конечная стоимость продукта существенно увеличивается, — говорит Хуберт. — В итоге производители, которые больше всех поработали над продуктом, тратили на него средства и рисковали, зарабатывают меньше всех. В Германии же цепочки между производителем и покупателем очень короткие. Как правило, это один посредник, и законом четко закреплен процент наценки — 3—5%.

3. Слабое сотрудничество с университетами

— Также не стоит забывать про образование. Сами предприятия должны сотрудничать с университетами, — добавляет эксперт. — Мы сотрудничали с университетами Дрездена, Лейпцига. Мы приходили и предлагали студентам решить ту или иную проблему. Молодые люди писали дипломные работы, а потом приходили к нам на предприятие. Ученые разрабатывали для нас технические новинки, а мы их патентовали. Даже малым и средним предприятиям стоит подумать об этом.

4. Отсутствие попыток найти свою нишу

— Сражаться с глобализацией бесполезно. Проблема с китайскими товарами, заполонившими рынок, остается актуальной во всех странах, — объясняет бизнесмен. — Можно придумывать разные запретительные стратегии, но они уже не работают. К примеру, был запрет на ввоз в Германию собранных солнечных панелей — это вроде бы должно было стимулировать немецких производителей. Но буквально на прошлой неделе стало известно, что один из последних производителей модулей для солнечных батарей обанкротился. Мы должны быть технически быстрее, быстрее внедрять новые продукты, быстрее доставлять их на рынок.

5. Понимание клиентоориентированности

— Кто платит вашим сотрудникам зарплату? Директор? Бухгалтер? Нет. Зарплату платит клиент — отсюда идет клиентоориентированность, — говорит Хуберт. — Я постоянно говорил сотрудникам: «Если мы хорошо работаем, у нас есть прибыль. Если у нас есть прибыль, то 25% мы можем заплатить вам. Если прибыли нет, соответственно, и денег нет, дополнительной прибавки — тоже».