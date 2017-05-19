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Чудеса случаются: административный процесс против журналистки из Гомеля остановлен

  • 19.05.2017, 20:14
Фото: «Белсат»

Марина Дробышевская была задержана 1 мая после санкционированного митинга в Гомеле.

Журналистка-фрилансер Марина Дробышевская получила уведомление о прекращении административного дела по ст. 22.9 КоАП «Нарушение законодательства о средствах массовой информации», передает «Белсат».

«Очень трудно в это поверить, но получается, что чудеса случаются!», – написала Дробышевская в Фейсбуке.

Марина Дробышевская была задержана 1 мая после санкционированного митинга в Гомеле. Она провела в Железнодорожном РОВД около 2,5 часов. Потом в отношении нее составили административный протокол, обвинив в сотрудничестве с «Белсатом» без аккредитации.

1 мая после митинга в Гомеле также была задержана журналистка Лариса Щирякова. Сегодня суд Гомельского района приговорил Щирякову к штрафу в размере 35 базовых величин (805 рублей) за «нарушения законодательства о СМИ» (ст. 22.9 КоАП). Основанием для составления административного протокола против журналистки стала ее работа на митинге 1 мая в Гомеле, откуда она вела стрим для «Белсата».


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