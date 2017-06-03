СМИ: Олег Дулуб уехал в Беларусь и не собирается возвращаться в «Карпаты» 3.06.2017, 10:20

2,141

Олег Дулуб

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто собирается встретиться с тренером на следующей неделе.

По информации Sport Arena, белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в львовских «Карпатах».

Украинское издание и ранее сообщало, что Олег Дулуб и «Львы» прекратят сотрудничество по завершении этого сезона. И хотя официально львовяне и белорус еще не попрощались, ситуация не изменилась — Дулуб не собирается оставаться в «Карпатах».

По информации украинских журналистов, тренер уже покинул Украину, вернулся домой в Минск и не думает о возвращении в «Карпаты».

В Беларуси же Дулуб, вероятно, возглавит не чужие ему «Крумкачы», которые недавно остались без тренера.

Как сообщил tut.by руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто, он собирается встретиться с Олегом Дулубом на следующей неделе. Но делать ему предложение возглавить команду он пока не планирует, поскольку все мысли сейчас о поединке предстоящего тура против «Городеи», который состоится 3 июня.

— Поговорим о футболе, о «Карпатах», о статусе Олега Дулуба в «Карпатах». А потом все надо будет детально обдумать, — сказал Денис Шунто.

Отметим, что после отставки украинца Владимира Пятенко «Крумкачамі» руководит призванный на повышение Алексей Кучук, который с начала сезона возглавлял дублирующий состав.

Что касается ухода Дулуба из «Карпат», то ожидается, что он повлечет за собой расставание клуба с несколькими футболистами.

Олег Дулуб возглавил «Карпаты» в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера «Львы» провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25−28.

Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для «Карпат» место в украинской премьер-лиге на следующий сезон, заняв 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Когда белорус принял команду, она замыкала турнирную таблицу, а в итоге львовяне оставили позади себя двух соперников — «Днепр» и «Волынь».

— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение: это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после игры предпоследнего тура с «Волынью», победа в которой гарантировала «Карпатам» сохранение прописки в сильнейшем дивизионе.