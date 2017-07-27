Под Минском построили плавающий дом 27.07.2017, 13:42

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Фото: Александр Ружечка

Как друзья-энтузиасты осуществили свою давнюю мечту.

«Когда собирали понтон, здесь был «Цирк дю Солей». Каркас качается, балансируешь на нем, как акробат, одно неверное движение — и ты в воде. Сбился со счета, сколько раз падал, дважды топил мобильник», — минчанин Петр Емельянов вспоминает, с чего все начиналось. В прошлом году он задумал смастерить своими руками дом на воде. Помогли двое друзей. Этим летом все было закончено. Да, он действительно плавает! И в нем можно жить, как на даче, рыбачить прямо с веранды, откинувшись на спинку кресла. Onliner.by изучил редчайшую для Беларуси конструкцию.

Минский район, окрестности Острошицкого Городка. Лесная тропа ведет к небольшому дачному пляжу. В центре водоема среди кувшинок стоит избушка, будто занесенная сюда ураганом невероятной силы. С ее палубы-веранды нас приветствуют двое парней, один из них садится за весла, гребет к берегу.

— Ночью был сильный ветер, плюс течение. Дом стоял на якоре возле камышей, и его протянуло несколько сотен метров. Сами не ожидали увидеть его в районе пляжа, — говорит Петр, пришвартовывая надувную лодку к понтону.

«С чего начать, понятия не имел…»

Петр на любительском уровне увлекается парусным спортом. Уже и не помнит, когда заинтересовался плавающими домами. Несколько лет в голове откладывались картинки, увиденные в интернете, зрела идея. Потом, путешествуя по Мазурским озерам в Польше, он увидел плавающий дом вживую. Подумал: если кто-то смог, почему бы не попробовать самому?

— С чего начинать, как рассчитать нагрузку, честно говоря, понятия не имел, — продолжает Петр. — Первым делом решил найти что-то подобное в Беларуси. К своему удивлению, после долгих поисков обнаружил информацию всего о четырех плавающих конструкциях, с создателем одной из них даже удалось встретиться. Все эти штуковины разные: где-то в виде бани, где-то в виде каркаса из металлических швеллеров с лопастями и двигателем от «Москвича». Ни один из вариантов не соответствовал моему представлению о том, каким должен быть плавающий дом — уютным, в меру компактным, гармоничным по отношению к окружающей среде и, что немаловажно, недорогим. Позволить себе яхту я пока не могу, а вот плавающая дача оказалась вполне по карману.

Выполнить все чертежи и расчеты по понтону помог друг Влад, инженер по профессии. К процессу сборки подключился еще один друг, Максим. Для начала парни составили из 26 пустых металлических бочек четыре так называемых модуля плавучести (бочки покупались на «Барахолке» Onliner.by). Их разместили по периметру будущего основания дома, чтобы обеспечить непотопляемость и свести к минимуму возможные крены. Дальше из брусьев собрали каркас понтона, скрепляя все элементы металлическими уголками. Одних саморезов ушло порядка трех тысяч!

Ребята расчистили от камышей прибрежный участок шириной около 7 метров и в этой просеке вели все работы. Понтон закончили прошлой осенью. На зиму его оставили в воде, чтобы посмотреть, как конструкция справится с вмерзанием в лед. Климатические испытания прошли успешно, и весной друзья приступили к строительству дома из профилированного бруса. Проект садового домика был найден на одной из выставок, посвященных индивидуальному домостроению. Особых сложностей монтаж не представлял, разве что все еще приходилось следить за равновесием, поскольку строительство велось на воде и понтон слегка «гулял» под ногами.

Стены дома покрасили и обработали от гниения, крышу накрыли ондулином, вставили самые простые деревянные окна и двери.

— Особого опыта у нас не было, работали в режиме хобби, когда появлялось время. Так что на все про все ушел примерно месяц. Хотя и сейчас остаются мелкие недоделки. Правильно говорят: дача — это не объект недвижимости, а образ жизни. Даже в моем случае тянет что-то прикрутить, заменить, переделать, — Петр приглашает нас внимательнее осмотреть результат совместного творчества.

Площадь понтона — 36 кв. м, на нем стоит домик площадью 10,5 «квадрата» с небольшим туалетом в виде отдельной пристройки сзади. Понтон в данном случае служит не только основанием для дачи, но и верандой, габариты которой позволяют обойти домик почти со всех сторон и с комфортом расположиться со стороны входной двери. Хочешь — лежи загорай, хочешь — лови рыбу, сидя в удобном кресле.

Перемещать плавдачу с места на место можно при помощи длинной доски или шеста — отталкиваясь ото дна. Но так далеко не уплывешь. Можно установить мотор или «подсесть» на буксир к моторной лодке.

Керосинки, газовая плита, люк-холодильник

Кроме домика и туалета, есть еще скамья-рундук для хранения инструментов и люк для якоря (он же холодильник, куда можно опустить, например, арбуз).

Внутри все скромно: тахта, стол, пуфики и кресла, зеркало, вешалки для одежды, раскладной стул. Уровень безопасности здесь такой же, как и на обычной даче, потому вкладываться в интерьер и обстановку смысла не было. Есть чайник, портативная газовая плита с газовым баллоном и запас питьевой воды.

По вечерам плавдача освещается двумя керосинками. Были еще китайские лампочки на солнечных батареях, но в один из дней в пришвартованный у берега дом проникли неизвестные, прихватив на обратном пути лампочки, одну керосиновую лампу и старый стул.

— Зачем им все это, непонятно, но с тех пор я ставлю дом на якорь дальше от берега, — говорит Петр.

Туалет с внешней средой никак не сообщается. Есть ведро, предназначенное специально для использования на дачах, а рядом ведро с древесными опилками — для нейтрализации запаха. В доме заведено ведро для обычного мусора.

— Мы купаемся здесь же, как можно при этом загрязнять природу? Вообще, в любой яхтенной школе спортсменам с юных лет закладывают бережное отношение к окружающей среде. Яхтсмен никогда не выбросит обертку или окурок за борт. Так могут поступить только недалекие туристы, — считает владелец хаусбота.

Дача или маломерное судно?

И все-таки что это: недвижимость или тихоходное плавсредство, дачный дом или маломерное судно? Оказывается, ни то, ни другое. Как такое возможно?

— Само собой, меня тоже интересовали эти вопросы. Как выяснилось, к земле домик отношения не имеет и как обычную дачу его зарегистрировать невозможно. Хотел официально оформить как маломерное судно. Подъехал в Государственную инспекцию по маломерным судам. Там говорят: это плот. А плоты у нас не подлежат госрегистрации и классификации. Знаю, в России плавающие дома регистрировать надо, им присваивают номера, выдают документы. У нас этот вопрос, к сожалению, не урегулирован, потому остаются вопросы, — рассуждает Петр.

Тем не менее владелец плота обязан следовать общим правилам судоходства и правилам безопасности: иметь при себе спасательные жилеты, аптечку, огнетушитель, весла, фонарик, якорь и так далее.

Можно ли на такой плавдаче пришвартоваться где-нибудь в Дроздах?

— В Дроздах — не уверен, — улыбается Петр. — А вообще, плавать можно на любом водоеме, где разрешена эксплуатация маломерных судов.

Отношение местных: от «Не мозольте нам глаза» до «Круто, молодцы!»

— Проверяющие еще не зачастили? — интересуемся.

Петр говорит, что к визиту любой инспекционной комиссии всегда готов. Но пока повышенный интерес необычное плавсредство вызывает только у местных жителей. Не все из них разделяют энтузиазм парней.

— А вы знаете, что вот это все незаконно? — как раз во время нашей беседы к домику подплыла пенсионерка.

Петр вежливо приглашает женщину ступить на «палубу», чтобы нормально пообщаться, но она отказывается и продолжает разговор из-за кувшинок:

— Своим домом вы нарушаете девственную чистоту нашего озера. Люди из города сюда едут, чтобы насладиться природой, на водную гладь посмотреть, на кувшинки. Будь это ваш собственный водоем — пожалуйста, стройте что хотите. А тут отдыхает, кроме вас, тысяча человек. Ваш дом только глаза мозолит. Выплывайте на лодочке и сидите, если хотите, а дом поставьте на участке…

Плавающий домик, да еще и с верандой, явно не вписывается в ортодоксальную картину мира некоторых дачников. Нарушителем Петр себя вовсе не считает, а потому приводит в споре свои аргументы: рассказывает про статус плотов, про утилизацию отходов без ущерба для природы.

— Посягнули вы на нашу свободу, — с обидой говорит пенсионерка.

— Давайте пожелаем друг другу, чтобы это было самое сильное посягательство на нашу свободу, — улыбается Петр.

Разговор завершается все же на доброй ноте. Компромиссное решение найдено: Петр обещает, что впредь будет держать домик вдали от пляжа, где купаются дачники из местного товарищества. Да и сегодня, пригнанный сильным ночным ветром, он оказался здесь случайно.

— Мы люди неконфликтные, никому не будем грубо что-то доказывать. Есть претензии — давайте обсудим, поищем компромисс, — излагает свой взгляд на ситуацию Максим. — Есть дачники, которым не по душе то, что мы делаем. Их не много. Процентов 80 людей, с которыми мы общались, говорят: «Круто, молодцы, ребята». К нам целыми семьями плавают на экскурсии, если кто хочет попрыгать — не отказываем. Это ведь приятно, когда можешь показать кому-то результат своего труда, вдохновить на что-то подобное.

«Второй дом будет больше…»

Сегодня плавающая дача выставлена на продажу (объявление размещено на «Барахолке» Onliner.by). Цена — 9900 рублей с возможностью торга ($5000). По словам Петра, это себестоимость материалов плюс работа. Зачем продавать, если все вроде бы нравится?

— Это, можно сказать, пробный проект. Мы так втянулись в это дело, что хотим строить еще и еще, получая удовольствие от процесса, для чего нужны деньги, — объясняет необходимость продажи наш собеседник. — Новый дом будет больше, теплее и комфортнее, соберем его по каркасной технологии и пришвартуем на Минском море.

Идеальный вариант — оставить дачный домик на водоеме близ Острошицкого Городка. Перевезти его на другое озеро, в принципе, возможно, но для этого, скорее всего, придется разобрать его, а затем заново собрать на новом месте.

— Когда начинали, была неуверенность в собственных силах, а сейчас возник азарт. Вообще, странно, что эта тема в озерной Беларуси не развита, — удивляется Петр. — В Западной Европе плавучих домов полно. У нас же на 10 тыс. озер всего несколько самоделок на понтонах — только вдумайтесь, какой мизер! А ведь домики и баньки на плотах могли бы разнообразить наш агротуризм.