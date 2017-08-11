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Народ выплеснул свою «любовь» к чиновникам на пикете в Гомеле

  • 11.08.2017, 12:31

Правозащитники провели акцию в центре города.

9 августа гомельские активисты Николай Пешко, Владимир Непомнящих и участник национальной кампании «правозащитники против смертной казни» Леонид Судаленко провели в центре города пикет против расстрелов в Беларуси. Они раздавали прохожим тематические листовки и книги «Кому нужна смертная казнь». Таким образом, они привлекали внимание к объявленной Amnesty International акции против смертного приговора жителю Наровли Алексею Михалене, пишет gomelspring.org.

Напомним, накануне городские чиновники запретили данное мирное собрание, так как «заявитель Николай Пешко ранее, в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия». По всей вероятности власть не смогла простить активиста за участие в весенних акциях протестов, за что Николай отбывал в ИВС арест.

Прохожие по-разному реагировали на акцию, многие отказывались брать книги и даже не слушали, о чем говорят активисты. Некоторые довольно агрессивно высказывали мнение, что смертную казнь отменять нельзя, а, наоборот, следует применять ее чаще.

Мужчина средних лет высказался за то, что «расстреливать надо побольше, в первую очередь преступников-чиновников».

Николай Пешко рассказал, что решил провести акцию после того, как увидел в соцсетях дискуссию на эту тему: «У нас людей убивают как животных, без каких-либо признаков милосердия. К тому же невинного человека могут убить из-за судебной ошибки. И уже не раз было доказано, что в странах, где смертная казнь отменена, преступность не становится больше. Я считаю, что при нынешней власти на смертную казнь должен быть введен мораторий, а в обществе должно пройти серьезное обсуждение этого вопроса».

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где пока не наложен мораторий на применение смертной казни.

«Даже если те несколько десятков человек, которые взяли у нас литературу задумаются о смертной казни, уже это, пускай даже на маленький шажок приблизит нашу страну к введению моратория на смертную казнь. Власть ведь не ведет никакого диалога в обществе на эту тему, ссылаясь на мнение референдума 24-х летней давности», - подчеркнул правозащитник.

Он также добавил, что вопрос о введении моратория на смертную казнь в любой стране является политическим и его не обязательно должно поддерживать большинство.


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