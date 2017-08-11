В Гомеле православный епископ встретил святыню, доставленную католиками
- 11.08.2017, 21:47
Частицу мощей святого Пантелеимона доставила в Беларусь делегация из Италии.
В Гомеле 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона в православной традиции, к началу Божественной литургии в кафедральный Петропавловский собор был торжественно доставлен ковчег с частицей мощей святого Пантелеимона.
Святыню доставила в Беларусь делегация из Италии, которую возглавил католический епископ Локри и Джераче Франческо Олива, сообщает eparhiya.by.
Делегацию встретил епископ Гомельской и Жлобинский Стефан с сонмом духовенства Гомельской епархии.
По окончании Божественной литургии епископ Стефан обратился к епископу Франческо Олива со словами благодарности.
Правящий архиерей Гомельской епархии отметил, что нынешнее событие имеет большое значение для всех белорусов и особенно для жителей Гомельской земли, которая пострадала от техногенной Чернобыльской катастрофы.
«Верим, что присутствие такой величайшей святыни на Гомельской земле — это дар Божий для всех нас», – подчеркнул епископ Стефан.