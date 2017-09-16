Ник Вуйчич в Бресте: Людям нужен мир. Сила. Радость 16.09.2017, 9:28

Ник Вуйчич

Фото: b-g.by

Брест впервые посетил известный мотивационный спикер Ник Вуйчич.

Знаменитый христианский проповедник приехал в Брест на один день на празднование 500-летия первой печатной белорусской книги — Библии Франциска Скорины.

Выступление Вуйчича, у которого с рождения нет рук и ног, состоялось вечером 15 сентября в Ледовом дворце по инициативе городской общины Евангельских христиан-баптистов «Спасение», пишет «Брестская газета».

Зал был полон. Брестчане и приехавшие специально на встречу с ним гости нашего города приветствовали Ника Вуйчича стоя. Его слушали затаив дыхание. Ему не раз аплодировали. Он говорил о том, что волнует многих.

«Я не гуру и не учитель. Я так же учусь в этой жизни, как и вы. И так же как у вас в моей жизни есть взлеты и падения».

«Мои родители учили меня быть благодарным за все, что я имею. И когда люди унижали меня, смотрели на меня странно, мне приходилось изобретать разные способы как реагировать на это внимание. Дети подходили ко мне и говорили «Что случилось?!» Я отвечал: «Курил много».

«Сегодня мне 34 года и я спикер. Я муж и отец, и я счастлив. Я нашел свою радость. Я нашел свою цель. Я способен прощать тех, кто когда-то обидел меня».

«Мне не нужно завидовать кому-то. Мне не нужны руки и ноги. Мне нужен мир. Сила. Радость. Те вещи, которые невозможно купить за деньги. Те вещи, которые не могут принести руки и ноги».

«Когда я был ребенком, в моем сознании бушевала война. Истина по отношению к будущему, которое меня ожидало, и те лживые мысли, которые отвращали меня от этого светлого будущего. Но это не то, что говорит Библия. Библия говорит, что я прекрасно создан».

«Может быть, Бог не дает мне все, что я хочу. Но он дает мне все, что мне нужно. И я хочу, чтобы вы понимали, что это действительно большая разница».