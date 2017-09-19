Брестчане о Нике Вуйчиче: «Он мотивирует каждого человека» 19.09.2017, 22:10

Ник Вуйчич

Фото: b-g.by

Известный мотивационный спикер собрал полный зал в Бресте.

Перед встречей с проповедником в Ледовом дворце Бреста «БГ» поинтересовалась у пришедших, чего они ждут от вечера и знали ли о нем раньше.

— На таком мероприятии я вообще в первый раз. Ожидаю каких-то положительных эмоций и что услышу что-то новое для себя именно в плане того, как людям в такой ситуации жить, как устраиваться в этой жизни, — говорит Елена (на инвалидной коляске). — Вообще никогда не сталкивалась с Ником Вуйчичем раньше, не читала его книг. Но когда узнала, что он приезжает, стало очень интересно, захотелось воочию его увидеть, услышать. Я немного знаю его историю, хочется узнать более подробно.

— Мне нравится точка зрения Ника Вуйчича, я очень вдохновляюсь им постоянно, поэтому я здесь. Я читала его книги, смотрела видео, очень классное. Сегодня отличный шанс увидеть его живьем. Тем более билет мне подарили. Я очень рада, что попаду на его выступление, — признается Лера. — Мне кажется, к нему стоит прислушаться не только людям с ограниченными физическими возможностями, а всем. Он мотивирует каждого человека.

— У меня 5 тысяч друзей в Фейсбуке, поэтому я уже сегодня и ролики с ним посмотрела. Но там не знакомишься как здесь, поэтому, конечно, хочется вживую увидеть, услышать, — говорит Ирина. — Я еще его идей не знаю, я знаю Алексея Талая нашего, белоруса, я его лично знаю. Он же тоже инвалид без рук и ног (Алексей Талай стал инвалидом в результате несчастного случая — прим., у него четвертый ребенок уже родился, очень красивая молодая жена и вот он тоже ездит по России. Поэтому, что Ник Вуйчич нам преподнесет, я пока не знаю, но очень интересно узнать.

— На ютубе регулярно смотрю видео с Ником Вуйчичем. Я из Гродно, представляю некоммерческую просветительскую организации ACET, — рассказывает Сергей. — Мы участвуем в просветительской профилактике, ездим по школам, по учебным заведениям. Мы делаем нарезки и в свою программу вписываем его видеоролики, следим за его жизнью, читаем его книги и берем с него пример не унывать, не падать духом. Я хочу увидеть человека, послушать его вживую, чтобы потом сказать: «Ребята, мы были на встрече, мы не только по книгам его знаем.