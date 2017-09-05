Власти cпрятали голову в песок перед солидарностью c профсоюзами в Гомеле 5.09.2017, 12:30

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Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Гомельские чиновники нашли глупые предлоги для отмены акции солидарности.

Жлобинский и Мозырский райисполкомы запретили активистам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Алле Романчик и Наталье Щукиной провести на центральных площадях райцентров пикеты для привлечения внимания общественности к уголовному преследованию лидеров профсоюза Игоря Комлика и Геннадия Федынича, пишет «Гомельская Весна».

Причины отказа - организаторы не предоставили договора на охрану массовых мероприятий милицией, на медицинское обслуживание и на вывоз мусора. Кроме того, решением местных чиновников местом проведения массовых мероприятий в райцентрах определены места на окраинах населенных пунктов, в то время как в заявках были указаны центральные площади «на расстоянии, не ближе 50 метров от зданий райисполкомов».

«В райцентрах установлены такие же правила проведения мирных собраний, как и по всей стране, которые просто невозможно выполнить. Так, на пикете из нескольких человек должна дежурить бригада скорой помощи, наряд милиции и группа дворников. Со всеми этими службами чиновники требуют заключить договора заранее, что стоит немалых денег. И после того, как договоры заключены, все равно отказывают в проведении мирных собраний», - возмущается одна из заявителей Алла Романчик.

Серию аналогичных пикетов профсоюзники планировали провести вначале сентября и в других райцентрах гомельского региона. Ранее запреты на проведение пикетов солидарности были получены в Речице, Калинковичах, Уваровичах и Добруше.

Отказы в пикетах независимые профсоюзники обжаловали в судах Жлобинского и Мозырского районов.

Напомним, 2 августа после обысков в офисе профсоюза РЭП в Минске были задержаны лидер организации Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик. Федынича отпустили, а Комлик до сих пор находится под стражей. Профсоюзные активисты подозреваются в неуплате налогов в особо крупном размере, в их отношении возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитные организации заявили, что в связи с содержанием Комлика в изоляции рассматривают его в качестве политзаключенного и требуют немедленного освобождения.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов.