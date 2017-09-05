Светлана Алексиевич помогла женщине из Гомеля погасить кредит 5.09.2017, 21:39

Фото: svaboda.org

Нобелевский лауреат помогла гомельчанке, которую хотели выселить из квартиры.

История 42-летней гомельской женщины-инвалида Натальи Василенко, которую за коммунальные задолженности КЖРЭУП «Советское» хотело в этом году выселить из арендуемой комнаты, сильно поразила писательницу Светлану Алексиевич. Лауреат Нобелевской премии стала ежемесячно присылать Наталье денежные переводы по 200 рублей, а в августе встретилась с ней и передала тысячу долларов на погашение долгов, сообщает «Радыё Свабода».

Жизнь на два рубля за день

Из небольшой пенсии инвалида 3 группы Натальи Василенко управление социальной защиты администрации Советского района Гомеля высчитывает по разным исполнительным листам почти половину государственной помощи. В результате женщина вынуждена выживать на 74 рубля в месяц — по сути, на два рубля с копейками за день.

Общий же долг женщины-инвалида составляет 6748 рублей, основная часть которого (6046 рублей) — это три банковских кредита.

«Из помощи, которую мне оказала Светлана Алексиевич, — говорит Василенко, — я заплатила 1243 рубля «Идея Банку». Думаю использовать остаток помощи, чтобы полностью рассчитаться с этим банком. Спасибо большое Светлане Александровне. Она меня и без того балует: в августе прислала даже два перевода по 200 рублей — в дополнение к долларовой помощи. Мне хоть лекарства есть за что купить».

Женщина вспоминает, что первый потребительский кредит на 5 миллионов неденоминированных рублей она взяла в «Дельта Банке» осенью 2012 года. После приступа эпилепсии она осталась без работы. К тому же сильно болела мама — ей тоже нужны были лекарства. Погашать заем было нечем, неустойка росла. На кредит в «Идея Банке» покупала компьютер и телевизор, чтобы как-то занять себя. Мать к тому времени умерла, и Наталья осталась одна в арендованной комнате. Она да черный кот Майкл. Другие две комнаты в трехкомнатной квартире панельной многоэтажки достались двоюродной сестре с мужем, которые свою жилплощадь давно приватизировали.

Комната от деда

Трехкомнатную квартиру в доме по улице Жукова получил когда-то ее дед. Здесь женщина и воспитывалась. Отец уехал в Россию, оставив дочь на воспитание матери и деда с бабкой.

Наталья окончила девять классов в средней школе № 32. Дальше учиться не стала. От центра занятости приобрела специальность маляра-штукатура, устроилась в СУ-107 ОАО «Гомельпромстрой». А еще посещала секции легкой атлетики и бокса.

Пока работала, неплохо зарабатывала. А когда произошел случай с эпилепсией, жизнь покатилась в тартарары. Врачи ввели ряд ограничений на работу: свыше восьми часов работать нельзя, в ночную смену нельзя, с различными механизмами нельзя, с вредными веществами нельзя, с людьми тоже нельзя. Даже на переборку овощей не прошла медицинскую комиссию. Руки опустились. Ведь до этого женщина ездила за пределы города на различные строительные объекты, «светила» даже долгосрочная командировка в Венесуэлу.

Беда одна не ходит

Третью группу инвалидности Наталье назначили только через два с половиной года после увольнения из строительной организации — в 2014-м. После обнаружились проблемы с сердцем, кровяным давлением. В 2016 году Василенко вообще перенесла инсульт. Как выжила, сама удивляется. «Раньше, до инсульта, у меня были какие-то надежды на лучшее. Думала, вернусь хоть посудомойкой в кафе или еще куда устроюсь и как-то проживу. Были мысли вообще уехать в эмиграцию — в Швецию либо в Израиль. Сейчас с инсультом и эпилепсией я уже никому не нужна. Вот разве только зацепиться за цепочку», — Наталья сокрушенно показывает на потолок, с которого свисает цепочка, что некогда держала красивую люстру для освещения небольшого помещения, где кроме холодильника, кровати и столика с небольшими полочками, забитыми лекарствами, никаких лишних вещей нет.