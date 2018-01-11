Протест в Бресте: «Охватывает чувство гордости за земляков» 6 11.01.2018, 14:45

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В Беларуси регулярно происходят события, подтверждающие, что терпение народа заканчивается.

«Новый информационный год начался в Бресте с бомбы. На рубеже двух годов — 2017-го и 2018-го — горожане и жители района узнали, что у них под боком начал строиться аккумуляторный завод с полным циклом производства», - пишет журналистка «Брестской газеты» Людмила Селех.

«Несмотря на то что информация появилась в период новогодних и рождественских праздников, эффект она произвела просто поразительный. По городу и пригороду покатилась цепная реакция: в соцсетях, на форумах, в мессенджерах развернулась настоящая кампания против строительства.

Утром 5 января коллеги пригласили меня съездить с ними к площадке строящегося завода, чтобы посмотреть, что там в настоящее время происходит, сделать фото- и видеокадры и, если удастся, пообщаться с кем-то из руководства возводимого предприятия.

Перед входом на площадку мы увидели группу людей, которые, как выяснилось, приехали в том числе из Бреста, чтобы высказать свое мнение по поводу строящегося завода и попытаться найти ответы на интересующие их вопросы. Мужчины и женщины, молодые и постарше, сельские жители и горожане, люди разного достатка, образования, политических взглядов. Всех их объединила тревога за будущее, за свое здоровье и здоровье детей.

Я слушала этих людей, и меня охватывало чувство гордости за своих земляков. Впервые за долгое время я чувствовала единение, солидарность брестчан, готовность стоять на защите своих прав и интересов. Аналогичные чувства я испытывала и почти год назад, на Марше нетунеядцев в Бресте 5 марта, в котором приняли участие более тысячи человек. После этой и подобных акций, направленных на борьбу с декретом №3, власти были вынуждены отступить, отправить его на доработку, но по факту просто слить.

Как тут не вспомнить и защиту Куропат в феврале прошлого года, когда активисты и местное население воспротивились возведению бизнес-центра на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий. Защитники разбили круглосуточный палаточный лагерь, ложились под строительную технику и отстояли территорию.

Как тут не сказать про уютный район в центре Минска — Осмоловку, все дома которого по генплану должны были идти под снос. В поддержку старого района было собрано 9 тысяч подписей, ситуация широко освещалась в СМИ, и детальный план, предусматривающий снос Осмоловки, не был принят.

Как тут не упомянуть про смерть Саши Коржича в Печах, которую Минобороны пыталось замять, списать на суицид, но под давлением общественности было вынуждено реагировать.

Эти события подтверждают, что терпение народа все же не бесконечно. И если падение уровня жизни люди еще кое-как стерпят, то когда речь идет о здоровье и жизни, об имуществе, лучше не будить в них зверя».