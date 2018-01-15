«Страшный сосед»: Дети из-под Бреста рисуют аккумуляторный завод 4 15.01.2018, 15:19

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Жители деревень под Брестом продолжают протестовать против строительства аккумуляторного завода.

Под Брестом хотят построить аккумуляторный завод – несмотря на протесты местных жителей. Жители поселка Стимово прислали в редакцию belsat.eu детские рисунки с изображениями «страшного соседа».

Жители деревни Хабы и поселка Стимово под Брестом протестуют против строительства аккумуляторного завода, который планируют разместить всего в нескольких километрах от областного центра. Сельчане и экологи бьют тревогу, а чиновники уверяют, что новое производство даст хлеб почти двумстам семьям.

Так дети из поселка Стимово представляют работу аккумуляторного завода

Брестчане думают, что аккумуляторный завод «iPower», который строят в свободной экономической зоне «Брест», будет вредным для здоровья местных жителей. В понедельник вечером власти встретятся с жителями, чтобы обсудить постройку завода.

«Ущерба для здоровья боимся больше всего – так как эти вредные выбросы имеют свойство не сразу проявляться, а накапливаться в организме», – сказал один из жителей Хаба.

Однако завод аккумуляторов – не единственный, который компания Виктора Лемешевского планирует построить на этом месте. В перспективе у «iPower» есть планы в начале производства тяговых и индустриальных батарей для напольного транспорта и источников бесперебойного питания.